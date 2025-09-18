Raport z LTC

Problemy Piątkowskiego. Nie zagra z Rakowem?

Czwartek, 18 września 2025 r. 14:47 Woytek, źródło: Legionisci.com

Kamil Piątkowski narzeka na drobne problemy zdrowotne. Obrońca Legii, który udanie zadebiutował w starciu z Radomiakiem Radom, nie dokończył środowego treningu. W czwartek pojawił się na murawie, brał udział w części taktycznej, ale z boku przyglądał się gierkom na dużej intensywności.









- Czy będzie gotowy do gry w sobotę? Zobaczymy. Nie jest jedynym zawodnikiem z problemami. Sprawdzamy go, tak jak innych piłkarzy. Sztab medyczny pracuje pełną parą, więc musimy być ostrożni. Razem ze sztabem wybierzemy skład wyjściowy, wybierzemy zawodników, którzy są w 100% zdrowi. Musicie poczekać do soboty, żeby to zobaczyć - odpowiedział trener Edward Iordanescu, zapytany o stan zdrowia Piątkowskiego.





W zajęciach nie uczestniczyli kontuzjowani Jean-Pierre Nsame oraz Henrique Arreiol oraz wracający po urazie Claude Goncalves. Pozostali zawodnicy są do dyspozycji szkoleniowca. Jako pierwszy na murawie pojawił się Marcel Mendes-Dudziński, który zaprezentował nową fryzurę. Sztab szkoleniowy skupił się na kwestiach taktycznych, ale nie brakowało także ćwiczeń na dośrodkowania w pole karne, czy mocnych interwałowych gierek.





Mecz 9. kolejki Ekstraklasy Raków Częstochowa - Legia Warszawa odbędzie się w sobotę, 20 września o godz. 20:15.

fot. Woytek / Legionisci.com

