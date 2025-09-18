Kamil Piątkowski - fot. Woytek / Legionisci.com
Raport z LTC

Problemy Piątkowskiego. Nie zagra z Rakowem?

Woytek, źródło: Legionisci.com

Kamil Piątkowski narzeka na drobne problemy zdrowotne. Obrońca Legii, który udanie zadebiutował w starciu z Radomiakiem Radom, nie dokończył środowego treningu. W czwartek pojawił się na murawie, brał udział w części taktycznej, ale z boku przyglądał się gierkom na dużej intensywności.



 


- Czy będzie gotowy do gry w sobotę? Zobaczymy. Nie jest jedynym zawodnikiem z problemami. Sprawdzamy go, tak jak innych piłkarzy. Sztab medyczny pracuje pełną parą, więc musimy być ostrożni. Razem ze sztabem wybierzemy skład wyjściowy, wybierzemy zawodników, którzy są w 100% zdrowi. Musicie poczekać do soboty, żeby to zobaczyć - odpowiedział trener Edward Iordanescu, zapytany o stan zdrowia Piątkowskiego.


W zajęciach nie uczestniczyli kontuzjowani Jean-Pierre Nsame oraz Henrique Arreiol oraz wracający po urazie Claude Goncalves. Pozostali zawodnicy są do dyspozycji szkoleniowca. Jako pierwszy na murawie pojawił się Marcel Mendes-Dudziński, który zaprezentował nową fryzurę. Sztab szkoleniowy skupił się na kwestiach taktycznych, ale nie brakowało także ćwiczeń na dośrodkowania w pole karne, czy mocnych interwałowych gierek.


Mecz 9. kolejki Ekstraklasy Raków Częstochowa - Legia Warszawa odbędzie się w sobotę, 20 września o godz. 20:15. 


trening Marcel Mendes-Dudziński
fot. Woytek / Legionisci.com

trening Kacper Tobiasz okulary
fot. Woytek / Legionisci.com

trening Rafał Augustyniak Mileta Rajović
fot. Woytek / Legionisci.com

trening Damian Szymański
fot. Woytek / Legionisci.com


Komentarze (3)

LLL - 40 minut temu, *.centertel.pl

Zaczyna się ....😡

Darek - 49 minut temu, *.play.pl

Zaczyna się. Jeden mecz i już połamany.

Luk - 57 minut temu, *.centertel.pl

A ten Marcel to po co w klubie? W rezerwach się nie ogrywa, w klubie jest trzecim bramkarzem beż szans na granie

© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

