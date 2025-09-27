fot. Maciek Gronau
Koszykówka

Legia Warszawa 82-96 Trefl Sopot. Superpucharu nie będzie

Woytek, źródło: Legionisci.com

W półfinałowym meczu o Superpuchar Polski koszykarze Legii Warszawa przegrali 82-96 z Treflem Sopot i nie awansowali do finału, który odbędzie się w niedzielę. 



Drugim finalistą został Start Lublin, który pokonał Górnika Wałbrzych 80-66.


 


PLK: Legia Warszawa 82-96 Trefl Sopot

Kwarty: 22-21, 21-29, 18-27, 21-19


Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves25:23103/8 (37%)2/3 (66%)1/5 (20%)3/4 (75%)431
1B. Czapla10:1631/4 (25%)0/2 (0%)1/2 (50%)204
3A. Pluta27:48206/15 (40%)1/5 (20%)5/10 (50%)3/4 (75%)210
5W. Tomaszewski0:000000
11B. Shungu22:20134/8 (50%)1/4 (25%)3/4 (75%)2/2 (100%)354
13M. Tass26:5542/5 (40%)2/5 (40%)532
15O. Siliņš22:21104/9 (44%)3/3 (100%)1/6 (16%)1/1 (100%)324
23M. Kolenda18:2352/2 (100%)2/2 (100%)1/2 (50%)100
32M. Wilczek13:5393/6 (50%)2/3 (66%)1/3 (33%)2/2 (100%)512
40S. Hunter16:4062/3 (66%)2/2 (100%)0/1 (0%)2/2 (100%)433
42C. Ponsar15:5820/2 (0%)0/2 (0%)2/2 (100%)333
Suma8227/62 (43%)15/29 (51%)12/33 (36%)16/19 (84%)392123

Trener: Heiko Rannula


Trefl Sopot

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0P. Scruggs29:02189/14 (64%)9/13 (69%)0/1 (0%)662
3S. Kiejzik2:2600/1 (0%)0/1 (0%)000
6F. Gurtatowski0:000000
7S. Nowicki8:2400/2 (0%)0/1 (0%)0/1 (0%)203
11K. Suurorg22:5051/5 (20%)1/3 (33%)0/2 (0%)3/4 (75%)043
12M. Witliński19:39167/15 (46%)7/15 (46%)2/4 (50%)613
13M. Kacinas25:54124/10 (40%)2/4 (50%)2/6 (33%)2/2 (100%)401
18R. Cowels Iii23:59164/9 (44%)0/1 (0%)4/8 (50%)4/4 (100%)412
21S. Zapała14:1740/2 (0%)0/2 (0%)4/4 (100%)402
33K. Goins24:43104/7 (57%)2/3 (66%)2/4 (50%)612
55J. Schenk27:33154/13 (30%)2/7 (28%)2/6 (33%)5/5 (100%)352
91F. Chac1:100000
Suma9633/78 (42%)23/49 (46%)10/29 (34%)20/23 (86%)411820

Trener: Mikko Larkas


Komisarz: Robert Zieliński

Sędziowie: Piotr Pastusiak, Paulina Gajdosz, Tomasz Langowski


koszykówka, Legia Warszawa - Trefl Sopot Łukasz Koszarek, Andrzej Pluta
fot. Maciek Gronau

koszykówka, Legia Warszawa - Trefl Sopot
fot. Maciek Gronau

koszykówka, Legia Warszawa - Trefl Sopot cheerleaders
fot. Maciek Gronau

koszykówka, Legia Warszawa - Trefl Sopot Ben Shungu
fot. Maciek Gronau


Komentarze (2)

grzesiek - 33 minuty temu, *.centertel.pl

😟

Barnaba syn Barnaby mąż Krzeszcza - 40 minut temu, *.110.80

Skład węgla i papy. Zamienili Vucica, MacGustiego, Radanova i Sykesa na jakiś leszczy i ogórów. Kto jest za to odpowiedzialny? Jankowski, Ranula, Cel do natychmiastowej dymisji.

