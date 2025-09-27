Legia Warszawa 82-96 Trefl Sopot. Superpucharu nie będzie
W półfinałowym meczu o Superpuchar Polski koszykarze Legii Warszawa przegrali 82-96 z Treflem Sopot i nie awansowali do finału, który odbędzie się w niedzielę.
Drugim finalistą został Start Lublin, który pokonał Górnika Wałbrzych 80-66.
PLK: Legia Warszawa 82-96 Trefl Sopot
Kwarty: 22-21, 21-29, 18-27, 21-19
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|J. Graves
|25:23
|10
|3/8 (37%)
|2/3 (66%)
|1/5 (20%)
|3/4 (75%)
|4
|3
|1
|1
|B. Czapla
|10:16
|3
|1/4 (25%)
|0/2 (0%)
|1/2 (50%)
|2
|0
|4
|3
|A. Pluta
|27:48
|20
|6/15 (40%)
|1/5 (20%)
|5/10 (50%)
|3/4 (75%)
|2
|1
|0
|5
|W. Tomaszewski
|0:00
|0
|0
|0
|0
|11
|B. Shungu
|22:20
|13
|4/8 (50%)
|1/4 (25%)
|3/4 (75%)
|2/2 (100%)
|3
|5
|4
|13
|M. Tass
|26:55
|4
|2/5 (40%)
|2/5 (40%)
|5
|3
|2
|15
|O. Siliņš
|22:21
|10
|4/9 (44%)
|3/3 (100%)
|1/6 (16%)
|1/1 (100%)
|3
|2
|4
|23
|M. Kolenda
|18:23
|5
|2/2 (100%)
|2/2 (100%)
|1/2 (50%)
|1
|0
|0
|32
|M. Wilczek
|13:53
|9
|3/6 (50%)
|2/3 (66%)
|1/3 (33%)
|2/2 (100%)
|5
|1
|2
|40
|S. Hunter
|16:40
|6
|2/3 (66%)
|2/2 (100%)
|0/1 (0%)
|2/2 (100%)
|4
|3
|3
|42
|C. Ponsar
|15:58
|2
|0/2 (0%)
|0/2 (0%)
|2/2 (100%)
|3
|3
|3
|Suma
|82
|27/62 (43%)
|15/29 (51%)
|12/33 (36%)
|16/19 (84%)
|39
|21
|23
Trener: Heiko Rannula
Trefl Sopot
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|P. Scruggs
|29:02
|18
|9/14 (64%)
|9/13 (69%)
|0/1 (0%)
|6
|6
|2
|3
|S. Kiejzik
|2:26
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0
|0
|0
|6
|F. Gurtatowski
|0:00
|0
|0
|0
|0
|7
|S. Nowicki
|8:24
|0
|0/2 (0%)
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|2
|0
|3
|11
|K. Suurorg
|22:50
|5
|1/5 (20%)
|1/3 (33%)
|0/2 (0%)
|3/4 (75%)
|0
|4
|3
|12
|M. Witliński
|19:39
|16
|7/15 (46%)
|7/15 (46%)
|2/4 (50%)
|6
|1
|3
|13
|M. Kacinas
|25:54
|12
|4/10 (40%)
|2/4 (50%)
|2/6 (33%)
|2/2 (100%)
|4
|0
|1
|18
|R. Cowels Iii
|23:59
|16
|4/9 (44%)
|0/1 (0%)
|4/8 (50%)
|4/4 (100%)
|4
|1
|2
|21
|S. Zapała
|14:17
|4
|0/2 (0%)
|0/2 (0%)
|4/4 (100%)
|4
|0
|2
|33
|K. Goins
|24:43
|10
|4/7 (57%)
|2/3 (66%)
|2/4 (50%)
|6
|1
|2
|55
|J. Schenk
|27:33
|15
|4/13 (30%)
|2/7 (28%)
|2/6 (33%)
|5/5 (100%)
|3
|5
|2
|91
|F. Chac
|1:10
|0
|0
|0
|0
|Suma
|96
|33/78 (42%)
|23/49 (46%)
|10/29 (34%)
|20/23 (86%)
|41
|18
|20
Trener: Mikko Larkas
Komisarz: Robert Zieliński
Sędziowie: Piotr Pastusiak, Paulina Gajdosz, Tomasz Langowski
