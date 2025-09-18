Mlodzież: mecze środowe i czwartkowe (akt.)

Czwartek, 18 września 2025 r. 17:47 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi pokonali w zaległym meczu 6-0 Escolę Varsovia. Dobre mecze rozegrały też zespoły U13 i U11 Akademii. Nieco słabiej poszło tym razem drużynom Legia Soccer Schools z roczników 2009/10 i 2012.

CLJ U19 (2007/8 i mł.): Legia Warszawa 6-0 Escola Varsovia U19

Gole:

1-0 45 +1 min. Fabian Mazur (rzut karny po faulu na nim samym)

2-0 53 min. Szymon Piasta (as. Jakub Gliwa)

3-0 55 min. Jan Leszczyński (as. Stanisław Kubiak)

4-0 67 min. Szymon Piasta (as. Jan Gawarecki)

5-0 68 min. Jakub Gliwa (as. Jan Gawarecki)

6-0 90 min. Athanasios Christopoulos b.a.





Legia: Jan Bienduga - Jan Leszczyński, Franciszek Pollok (72' Maksymilian Dołowy), Bartosz Korżyński (72' Dawid Korzeniowski) - Daniel Foks, Aleksander Wyganowski, Filip Przybyłko (63' Jan Kniat), Stanisław Kubiak - Fabian Mazur (63' Jan Gawarecki), Szymon Piasta, Jakub Gliwa (70' Athanasios Christopoulos)

Trener: Arkadiusz Adach, II trener: Marcel Gawor, Julien Tadrowski, Dominik Ciarkowski





1 liga okr. U17: Juventus Academy '09 5-1(3-0) Legia Soccer Schools U17

Gole:

1-0 6 min. Tymon Szostak

2-0 18 min. Marcel Szaraniec

3-0 29 min. Tymon Szostak

3-1 60 min. Mateusz Sutkowski

4-1 63 min. Tymon Szostak

5-1 72 min. Nihat Musazada





Legia LSS: Daniło Bilukha - Jakub Jędrasik, Wiktor Tikhomiroff, Aleksander Dworski (46' Yehor Steskov), Antoni Rybarczyk - Iwo Mroczek, Tymur Rahulin, Jakub Przybylski (63' Alex Kraska), Mateusz Sutkowski, Gabriel Zaporski, Dmytro Samoilenko

Trener: Tomasz Nagórny, II trener: Antoni Omondi





Naprzód Brwinów 12 8-0 (3-0) Legia LSS U-14





1 liga U13 (2013 i mł.): Legia U13 - Escola Varsovia 13





Strzały(25-80'): Legia 24(13) - Escola 8(5)





Legia: Antoni Kulpiński, Jakub Tkaczyk - Konstanty Leonkiewicz, Konstantin Yushkavets, Michael Oyedele, Piotr Nowotka, Oliwier Siuda, Antoni Adamkiewicz, Maksymilian Pająk, Leon Gańko, Szymon Chodkowski, Adam Rymszo, Olek Cwyl, Leon Kowalczyk

Trener: Sebastian Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki





Liga U12 (2014 i mł.): Legia LSS U-12 - Polonia Warszawa '14





Liga U11 (2015 i mł.) Legia U-11 - SEMP Ursynów '15





Udany mecz młodych legionistów w lidze U11 (którzy oprócz tego występują też w lidze starszego rocznika). Choć w lidze tej występują z drużynami, które zgłoszone zostały jako "zaawansowane sportowo", to czasami różnice miedzy nami bywają spore...



