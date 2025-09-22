Wypożyczeni: Asysta Gieroby

Poniedziałek, 22 września 2025 r. 07:14 Fumen, źródło: Legionisci.com

Tylko dwóch wypożyczonych legionistów nie zagrało w miniony weekend - Mateusz Szczepaniak (Pogoń Grodzisk Mazowiecki) oraz Jakub Zbróg (Pogoń Siedlce). Stanisław Gieroba może mieć powody do zadowolenia, bo zaliczył asystę przy jednej z bramek a grodziszczanie cieszyli się z wygranej. Sergio Barcia zaliczył solidny występ w LaLiga2, a jego Las Palmas zagrało "na zero z tyłu".

Ekstraklasa

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - do 52. minuty w przegranym 0-2 meczu z Lechem Poznań





I liga

Pogoń Grodzisk Mazowiecki wygrała 2-1 ze Stalą Mielec. Udział w wygranej miał Stanisław Gieroba, który zaliczył asystę przy trafieniu Karola Noiszewskiego na 1-0. Gieroba rozegrał 60 minut, czyli tyle samo co Oliwer Olewiński, który został zmieniony w drugiej połowie. Jakub Adkonis pojawił się na murawie w 67. minucie. Natomiast Mateusz Szczepaniak spędził cały mecz na ławce rezerwowych.





Pogoń Siedlce przegrała 2-3 ze Śląskiem Wrocław. Bartosz Dembek rozegrał pełne zawody, a Jakub Zbróg przesiedział je na ławce rezerwowych,





Hiszpania - La Liga 2

Sergio Barcia (UD Las Palmas) - 90 minut w wygranym 1-0 meczu z Leganes. Został ukarany żółtą kartką. Dodatkowo skończył spotkanie ze skutecznością podań na poziomie 92% z czego 3/5 były w strefę obrony rywala. Do tego wygrał 4 z 6 pojedynków, zaliczył jeden przechwyt oraz siedem wybić.



