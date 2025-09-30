Biblioteka legionisty: Skarb Kibica Liga Mistrzów, Liga Europy, Liga Konferencji 2025/26 (319)

© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Fajne te twarze po prawej na okładce. Nie dość, że wygenerowane komputerowo to jeszcze nie podobne.

Publikacja poświęcona jest zespołom, które awansowały do fazy ligowej jednej z trzech wspomnianych rozgrywek. Po raz pierwszy w historii aż cztery polskie drużyny dotarły do tego etapu rywalizacji. W tekście "Nigdy nie było takiego lata" Łukasz Olkowicz przytacza transfery we wszystkich czterech polskich uczestnikach europucharów, tj. Legii, Jagiellonii, Lechu i Rakowie. "Orzeł na lotnisku w podwarszawskim Modlinie wylądował 1 września po godzinie 22. Tak kończył się jeden z najbardziej zaskakujących ruchów w ekstraklasie ostatnich lat, czyli transfer Kacpra Urbańskiego z Bolognii do Legii Warszawa. Zaskakujący, bo 21-latek błysnął na ubiegłorocznych mistrzostwach Europy, w zeszłym sezonie posmakował gry w Lidze Mistrzów, a teraz przeniósł się do polskiej ligi. Poznał ją już jako 15-letni gołowąs w Lechii Gdańsk, później wyjechał do Włoch i wydawało się, że Zachód już go nie odda. A przynajmniej nie wypuści tak szybko" - czytamy. Znajdziemy także informacje nt. formatu rozgrywek, które zostały tylko delikatnie doszlifowane względem ostatniego sezonu, który był premierową edycją formuły ligowej. O nowym formacie rozgrywek opowiada w wywiadzie Marcin Rosłoń, który wspomina m.in. występ Legii w Lidze Mistrzów w sezonie 1995/96. Poznamy także sponsorów rozgrywek Ligi Europy, a także szczegółowe składy każdej drużyny grającej w Lidze Mistrzów, Europy i Konferencji. Oczywiście polskim zespołom poświęcono nieco więcej miejsca. Tekst o Legii przygotował Maciej Kaliszuk. Znajdziemy informacje nt. wszystkich rywali, z którymi mierzyć się będzie Legia. Na koniec 124-stronicowej publikacji zamieszczono szczegółowy terminarz wspomnianych rozgrywek. Tytuł: Skarb Kibica Liga Mistrzów, Liga Europy, Liga Konferencji 2025/26 Autor: Marcin Dobosz, Alberto Bertolotto, Mateusz Janiak, Maciej Kaliszuk, Krzysztof Kawa, Cezary Kolasa, Dariusz Kosiński, Łukasz Olkowicz, Adam Pawlukiewicz, Robert Piątek, Bartłomiej Płonka, Grzegorz Rudynek, Piotr Słonka, Daniel Sobis, Maciej Szmigielski. Wydawnictwo: Ringier Axel Springer Rok wydania: 2025 Liczba stron: 124 Cena: 24,90 zł Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty .

W połowie września Przegląd Sportowy wydał szósty w tym roku magazyn - tym razem jest to Skarb Kibica poświęcony rozgrywkom Ligi Mistrzów, Europy i Konferencji w sezonie 2025/26.

