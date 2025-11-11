Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Równo z trawą. Felietony Andrzeja Strejlaua (325)

Wtorek, 11 listopada 2025 r. 16:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Na początku lipca tego roku miała miejsce premiera nowej książki, będącej zbiorem felietonów Andrzeja Strejlaua - osoby związanej z piłką nożną od wielu lat. Strejlau kojarzony jest najbardziej z reprezentacją Polski prowadzoną przez Kazimierza Górskiego, która zajęła 3. miejsce na MŚ w 1974 roku. W przeszłości Strejlau pracował także jako szkoleniowiec przy Łazienkowskiej.

W najnowszej publikacji, którą wydało SQN z serii Originals, znajdziemy kilkadziesiąt felietonów byłego selekcjonera narodowej reprezentacji, które w latach 2020-25 publikowane były w portalu TVP Sport. W wydawnictwie znalazło się ponadto sześć zupełnie nowych tekstów autora.



Znajdziemy sporo tekstów z okresu pandemii koronawirusa o reprezentacji Polski, światowej piłce, fair play.













Jeden z tekstów, z sierpnia 2020 roku, zatytułowany "Młode Wilki i... Legia Training Center 2020" poświęcony jest szkoleniu młodzieży w naszym klubie. "W 2000 roku prezes Legii Warszawa Marek Pietruszka i dyrektor Leszek Miklas akceptowali powołanie młodzieżowej akademii piłkarskiej na wniosek trenera Piotra Strejlaua. Proces szkolenia rozpoczęli Piotr Strejlau oraz zawodnicy: Jacek Bednarz, Marcin Mięciel, Maciej Murawski, Tomasz Sokołowski, Jacek Magiera i Marcin Muszyński. Kolejną fazę pracy akademii nadzorowali zawodowi trenerzy: Jacek Mazurek, Krzysztof Dębek, Robert Lewandowski, Dariusz Banasik, Tomasz Strejlau i Marcin Pawlina. (...) Aż 20 lat czekało jednak środowisko piłkarskie na zbudowanie unikalnego nie tylko w skali kraju, pięknie usytuowanego ośrodka szkoleniowego w Książenicach. Teraz będą się nim nareszcie zachwycać kolejne dziecięce i młodzieżowe roczniku oraz drużyna seniorów aktualnego mistrza kraju" - czytamy.



Z kolei w publikacji z lipca 2022 roku Andrzej Strejlau odnosi się do terminu rozgrywania meczów o Superpuchar Polski, który według niego powinien mieć miejsce trzy dni po ostatniej ligowej kolejce, aby w zawodach brali udział zawodnicy, którzy wywalczyli trofeum - puchar oraz mistrzostwo Polski. "2 maja 2014 roku Zawisza Bydgoszcz w składzie z Igorem Lewczukiem zdobył Puchar Polski, pokonując 6-5 w rzutach karnych Zagłębie Lubin. 9 lipca 2014 roku w meczu o Superpuchar Igor Lewczuk już w barwach Legii Warszawa pokonał swojego Zawiszę, mimo że nie zdobył przecież z Legią mistrzostwa kraju. Ciekawe, jak dziś oceniają ten bezsporny fakt prawnicy PZPN, Ekstraklasy i obu klubów..." - pisze autor.





Tytuł: Równo z trawą. Felietony Andrzeja Strejlaua

Autor: Andrzej Strejlau, Łukasz Zarzeczny

Wydawnictwo: SQN

Rok wydania: 2025

Liczba stron: 374

Cena: 44,99 zł



Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.







