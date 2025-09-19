REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Wieści z Elbląga i historia zgody Legii z Olimpią

Kosa, źródło: Legionisci.com

Już w niedzielę 21.09. o godzinie 15.00 Legia II Warszawa zmierzy się z Olimpią Elbląg. Mecz zgodowy rozegrany przy otwartych trybunach Łazienkowskiej 3 jest dużym wydarzeniem dla nas, kibiców Olimpii Elbląg. W miejscu tym chciałbym przedstawić garść informacji o tym, w jakiej sytuacji obecnie znajduje się Olimpia, co w ostatnich miesiącach i latach działo się na trybunach oraz młodszym kibicom przybliżyć nieco historię zgody między naszymi klubami.



Światełko w tunelu?
Niedzielny mecz przyjaźni jest dla elblążan pewnym powiewem pozytywu w dość trudnym okresie. Sezon 2024/25 skończył się bowiem dla Olimpii pierwszą od 9 lat degradacją z II ligowego szczebla centralnego. Nie był to jednak wypadek przy pracy – sytuacja klubu pogarszała się z roku na rok, a tajemnica poliszynela były rosnące długi. W przerwie zimowej poprzedniego sezonu z funkcji prezesa ustąpił ks. Paweł Guminiak (który zarządzał klubem z Elbląga od 2013 r.), a odpowiedzialność za Olimpię w całości wzięło środowisko kibicowskie. Nowy, tymczasowy zarząd, podjął próbę ratowania II ligi, co stało się prawdziwym mission impossible, szczególnie że równolegle ścięto wydatki na drużynę o 30 proc. Zaskoczenia nie było – Olimpia zajęła ostatnie miejsce, chociaż nie było mowy o żadnym "kontrolowanym spadku". II liga odjechała Olimpii - najpierw finansowo, później organizacyjnie i wreszcie sportowo. Równocześnie z walką na boisku trwała walka o przetrwanie klubu – bowiem ten mógł podzielić losy Kotwicy Kołobrzeg i Wisły Puławy, które do rozgrywek nie przystąpiły.



Ostatecznie dzięki współpracy z władzami Elbląga udało się przygotować plan ratunkowy dla Olimpii - kibice wycofali się z zarządu, pojawiła się grupa lokalnych przedsiębiorców pod patronatem prezydenta Elbląga, która przejęła odpowiedzialność za klub. Ten przystąpił do rozgrywek 3 ligowych z prostym celem - wywalczenia spokojnego utrzymania, tak by nie powtórzył się przypadek naszych lokalnych rywali z Olsztyna, którzy w kilka lat zaliczyli ekspresowy spadek z zaplecza ekstraklasy na 5 poziom rozgrywkowy. Oczywiście nikt w Elblągu nie zadowala się grą w 3 lidze, kibice liczą, że wraz z uporządkowaniem kwestii finansowych już w przyszłym sezonie nasz klub włączy się do walki o powrót do II ligi.



Na kogo zwrócić uwagę wśród zawodników żółto-biało-niebieskich? Na pewno na ofensywnego pomocnika Oskara Kordykiewicza, który jest na dziś najlepszym zawodnikiem drużyny z Elbląga. Warto podkreślić, że historia popularnego "Ozzyego" przypomina nieco historię Kacpra Tobiasza - ojciec naszego zawodnika jest wieloletnim kibicem Olimpii, a młodemu Oskarowi w dzieciństwie nie raz zdarzało się dopingować swój klub z trybun. Innym zawodnikiem, którego warto szczególnie obserwować jest Dawid Wierzba, niezwykle bramkostrzelny obrońca pochodzący z Kwidzyna, który od wielu lat związany jest z Olimpią.



Stabilna forma
Chociaż piłkarsko jesteśmy w dołku, ruch kibicowski na Olimpii przeżywa dość dobry okres. Oczywiście warto podkreślić, że mówimy tu o zupełnie innej skali niż w wypadku wielu ekstraklasowych rywali Legii Warszawa. Elbląg jest bowiem miastem zaledwie stutysięcznym, ze sporą migracją (krajową, jak i zagraniczną) i licznymi bolączkami typowymi dla byłych miast wojewódzkich.



Mimo wszelkich przeciwności trybuny na Olimpii trzymają się dość dobrze - na każdym meczu Olimpia wystawia przynajmniej 150-200 osobowy młyn (na najważniejszych meczach liczba ta rośnie), a naszą chlubą jest fakt, że od wielu lat nie zaliczyliśmy zera wyjazdowego na meczu, gdzie czekał nas otwarty sektor gości.

W tym sezonie wyjazdy żółto-biało-niebieskich prezentują się następująco:
•    Broń Radom (piątek) 60 Olimpii + 70 Legii 
•    Dolcan Ząbki 48 osób 
•    ŁKS Łomża 90 Olimpii + 110 Legii 
•    Wikielec (środa) 80 osób (w tym Motor Lubawa) 
•    Dobre Miasto (wojewódzki Puchar Polski – środa) 63 osoby 
•    Sampława (wojewódzki Puchar Polski - wtorek) 31 osób (w tym Motor Lubawa) 
•    Środa Wielkopolska (środa - mecz z Wartą Poznań, Puchar Polski) - 13 osób 



W ostatnich latach do najciekawszych meczów rozgrywanych przez Olimpię należały pojedynki ze Stomilem Olsztyn (zaliczyliśmy wyjazd w ponad 700 osób wraz ze zgodami) oraz ubiegłoroczne mecze z Zagłębiem Sosnowiec, które były połączone z celebracją 20-lecia zgody między naszymi klubami. Mecz z Zagłębiem był jednym z najlepszych spotkań pod względem kibicowskim w Elblągu w historii, a atrakcje trwały od rana do późnych godzin nocnych. Dzień rozpoczęliśmy pikietą pod elbląskim ratuszem dotyczącą budowy nowego stadionu w Elblągu, następnie kilkaset osób przeszło w żółto-biało-niebieskim marszu pod stadion. Na meczu byliśmy świadkami wspólnego dopingu i zgodowej oprawy, następnie Elblążanie do białego rana gościli liczące po 400 osób delegacje Legii i Zagłębia, a wielkie wrażenie mogło zrobić odpalenie ponad 150 rac na bulwarze nad rzeką Elbląg.



W Elblągu aktywnie działa grupa Ultras Olimpia, która przygotowuje na najważniejsze mecze oprawy oraz prężna sekcja graficiarska – w mieście powstaje ponad 20 prac rocznie. Wciąż trwa akcja Nowy Stadion dla Elbląga, wiemy bowiem, że bez nowego obiektu nie uda się zbudować piłki na odpowiednim poziomie – obecne władze miasta z prezydentem Michałem Missanem na czele zapewniają nas o tym, że obiekt powstanie, ale w etapach. Pierwszym ma być nowa murawa – w sprawie tej wciąż trzymamy rękę na pulsie.

Jak widać - chociaż nasz klub jest w trudniej sytuacji, to kibicowsko działamy prężnie, w tym miejscu jeszcze raz warto podkreślić, że to my kibice wzięliśmy odpowiedzialność za Olimpię w krytycznym dla niej czasie, co pozwoliło klubowi przetrwać. Wierzymy, że najtrudniejsze chwili są już za nami.



Kilkadziesiąt lat przyjaźni
Historia zgody kibiców Olimpii Elbląg i Legii Warszawa sięga końca lat 70. Oba kluby łączyła przyjaźń z Lechią Gdańsk i to właśnie przy okazji meczów w Gdańsku najprawdopodobniej doszło do pierwszych kontaktów na linii CWKS-ZKS. Warto podkreślić, że w tamtych czasach wśród młodych kibiców zarówno w Elblągu, Gdańsku, jak i Warszawie panowały silne nastroje antykomunistyczne, które mogły jednoczyć sympatyków piłki. Co ciekawe w Elblągu nigdy nie było wrogości wobec Warszawy, tak doskonale znanej w innych częściach Polski. Czy mogło wpłynąć na to, że spory procent mieszkańców, którzy zaludniali po II wojnie światowej Elbląg, pochodziła z Warszawy? Tu za anegdotkę może posłużyć fakt, że stadion Olimpii mieści się na ulicy Agrykola, tereny te przypominały bowiem ówczesnym urbanistom miejskim warszawski park Agrykola, który sąsiaduje ze stadionem Legii...



Mówiąc o tamtych czasach, warto pamiętać, że pojęcia zgód i kos wyglądało nieco inaczej niż dziś. Gdy w połowie lat 80. psuły się relacje między Legią a Lechią (a powodem była Wisła Kraków), ówcześni kibice Olimpii wybrali kierunek warszawski, rozstając się z kibicami Lechii w nienajlepszych stosunkach. Pewien spadek intensywności w kontaktach elbląsko-warszawskich nastąpił na początku lat 90., co wiązało się z upadkiem Olimpii, która by uniknąć długów, wycofała się z rozgrywek, a następnie występowała pod nieakceptowalną przez kibiców nazwą Polonia Elbląg. Wszystko wróciło pod koniec dekady na właściwie tory, a po 2000 r. zgoda nabrała również mocnego aspektu tzw. "sportowego" i wkrótce została oficjalnie potwierdzona. Zgoda ta trwa do dziś, kibice z Elbląga są często obecni w Warszawie i na wyjazdach Legii, oczywiście najliczniej, gdy ta gra na północy kraju. Również Legioniści często wspierają Elblążan, warto tu wymienić zeszłoroczną wizytę 400 kibiców wojskowych na meczu Olimpia – Zagłębie w Elblągu, czy ponad 100 osób na niedawnym wyjeździe do Łomży.



Zgoda Legii z Olimpią jest zgodą popartą dekadami kontaktów, rzeczywistymi przyjaźniami i tysiącami wspomnień. To wielka wartość, szczególnie gdy widzimy, że w kibicowskiej Polsce słowo "przyjaciel" zdewaluowało swoją wartość. W naszym przypadku, chociaż dziś jesteśmy otoczeni wrogami, nie jest to puste hasło. Jesteśmy swoistą solą w oku okolicznych miast i aglomeracji. I całkiem nam z tym dobrze. 

Dlatego cieszymy się, że już w niedzielę będziemy mogli dorzucić kolejną cegiełkę do historii naszego braterstwa. 

Kosa, 
Olimpia Elbląg 




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!