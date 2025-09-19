Grudziński w Gliwicach, kto za Thompsona?

Piątek, 19 września 2025 r. 11:34 Fumen, źródło: Z Krainy NBA

Tuż przed startem rozgrywek Legia Warszawa pracuje nad dopięciem szczegółów kadrowych. Wobec kontuzji Race'a Thompsona, która wykluczyła zawodnika na kilka tygodni, stołeczny zespół poszukuje zastępstwa na jego pozycję. Wedle doniesień serwisu zkrainynba.com, jednym z graczy, z którymi rozmawiali przedstawiciele klubu był Michał Sokołowski. Jednak reprezentant Polski koncentruje się na znalezieniem pracodawcy za granicą.

Cały czas nierozstrzygnięta jest przyszłość Dominika Grudzińskiego. Heiko Rannula zakomunikował, że zawodnik nie znajduje się planach szkoleniowca Legii i ma wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy. Niewykluczone, że wkrótce go zobaczymy w barwach GTK Gliwice. 27-letni skrzydłowy weźmie udział w jednym ze sparingów śląskiej drużyny i następnie zapadnie decyzja odnośnie jego przyszłości.



