PamiętaMY

Legijna wyprawka szkolna dotarła na Wileńszczyznę

Piątek, 19 września 2025 r. 18:49 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Po kilkuletniej przerwie, kibice Legii wrócili do organizacji "Wyprawki dla polskich uczniów na Wileńszczyźnie". Tegoroczna akcja została zorganizowana przed rozpoczęciem roku szkolnego. "Jak zawsze mogliśmy liczyć na ofiarność naszych fan klubów nawet tych z odległych krańców Polski, grup, dzielnic oraz kibiców niezrzeszonych, którzy często pomagając mówią 'nieważne kto, ważne żeby pomóc' albo krótkim 'Legia Warszawa'!" - relacjonują organizatorzy akcji legioniści z grupy Legia PamiętaMY.

Legijna wyprawka dla polskich uczniów na Wileńszczyźnie - Legia PamiętaMY / 32 zdjęcia

"Dzięki Waszej ofiarności udało się zebrać dużo towaru, a czego nie mieliśmy kupiliśmy (nasz Norbas okazał się wyjątkowym łowcą okazji, jego polowanie na promocje we wszelakiej maści hipermarketach okazało się bardzo skuteczne). Dzięki temu zebraliśmy m.in. ponad trzy tysiące zeszytów, półtora tysiąca długopisów, ok. 100 piórników, ok. 50 plecaków i wiele innych przyborów szkolnych takich jak kredki, flamastry, farby, linijki, ołówki, nożyczki etc. których nie sposób policzyć dokładnie. Wszystkie przybory szkolne podzieliliśmy na 3 szkoły oraz 1 przedszkole, bowiem oprócz przedszkola w Nowej Wilejce i szkół podstawowych w Szumsku i Pakienie wspomogliśmy zaprzyjaźnione z Przasnyskimi Legionistami gimnazjum w Połukniu.

Dlatego tegoroczną akcję podzieliliśmy na dwa etapy. Najpierw, zapakowanym po dach busem oraz osobówką w sile 5 osób wyruszyliśmy do Nowej Wilejki, gdzie rozpakowaliśmy rzeczy przeznaczone dla młodszych dzieci, które uczęszczają do przedszkola prowadzonego przez polskie siostry zakonne. Dzięki uprzejmości sióstr mieliśmy wyśmienity nocleg i smaczne śniadanie, a mimo zmęczenia wieczorem wybraliśmy się do Wilna na szybkie zwiedzanie.



fot. / Legionisci.com

Rankiem wyruszyliśmy do Szkoły Podstawowej w Pakienie. Niestety czas nas tym razem gonił, więc po wypakowaniu darów, krótko ale serdecznie przy poczęstunku porozmawialiśmy z naszymi Irenkami. Obiecujemy poprawę i w grudniu tak szybko się nas nie pozbędziecie. Następnie przyjechaliśmy do Szumska, gdzie poza wyprawkami przywieźliśmy i zamontowaliśmy nową tablicę z nazwą szkoły. Stara nie wyglądała najlepiej co w czasie wiosennej wyprawy zauważył nasz specjalista od takich produkcji Robert. Dzięki jego współpracy z Piotrkiem 'Dobrym Ludziem' udało się przywieźć nową okazałą, która jest odpowiednia dla polskiej szkoły. Po kolejnym poczęstunku i rozmowie z dyrektor Inesą i drogimi Paniami nauczycielkami ruszyliśmy w drogę powrotną.



Dwa tygodnie później delegacja Przasnyskich Legionistów pojechała ze szkolnymi wyprawkami do polskiego gimnazjum w Połukniu. Ponadto, koledzy w imieniu kibiców Legii Warszawa zapalili w kilku miejscach na cmentarzu na Rossie znicze.



Przekazujemy wszystkim, którzy się włączyli w akcję serdeczne podziękowania o naszych Wilniuków i jako koordynatorzy akcji przyłączamy się do tych podziękowań, a należą się one (w kolejności bez ładu i składu): OFMC, Tradycja Pokoleń, OFB, Dobrzy Ludzie - kibice Legii dzieciom , Krewcy Legioniści, Deynowcy i przyjaciele, Fanatico5(L)1, FC Andrychów, Legijne Powiśle, Wielkopolscy Legioniści, FC Brzeszcze, Grodzisk Mazowiecki, Squadron, Żoliborz, Legion Benelux, FC Węgrów, Wolscy Fanatycy, FC Paka, FC Mińsk Mazowiecki, FC Kwidzyn, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Wawerscy Legioniści, Targówek, FC Lubuskie, FC Żyrardów, Piaseczno, Siedlce, Włochowscy Legioniści, FC Przasnysz, Gonzo ze Szczecina, Dorota Śniadała, Bodziach, Skrzeszew i wielu, wielu innym nieznanym z imienia kibicom Legii Warszawa! Szacunek Panie i Panowie!

Osobne podziękowania należą się Toyota W&J Wiśniewski za użyczenie po raz kolejny eleganckiego busa, który pomieścił większość naszych darów. Dziękujemy również sklepowi Żyleta oraz ekipie Źródełka za pomoc logistyczną podczas zbierania przyborów szkolnych" - relacjonują legioniści.



