I liga: Resovia 1-5 Legionistki Warszawa
Legionistki wygrały kolejne I-ligowe spotkanie. W piątek w Rzeszowie pewnie pokonały wicelidera, Resovię 5-1. Tym samym powiększyły przewagę w tabeli do sześciu punktów. Za tydzień Legionistki zagrają w LTC z KKP Bydgoszcz.
I liga: <b>Resovia 1-5 (1-4) Legionistki Warszawa</b>
0-1 7 min. Materek
0-2 8 min. Nestorowicz
1-2 11 min. Gajdur
1-3 32 min. Nestorowicz
1-4 40 min. Prochowska
1-5 81 min. Przybylska
Legionistki: Nowak - Bużan, Grosicka, Kurzelowska, Prochowska (k), Materek, Litwiniec, Drożyńska, Nestorowicz, Kazanecka, Dubiel.
