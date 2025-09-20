Pierwsza bramka Stojanovicia w Legii
W 41. minucie spotkania 9. kolejki Ekstraklasy z Rakowem Częstochowa do siatki trafił Petar Stojanović. Słoweniec wykorzystał dośrodkowanie Juergena Elitima oraz niepewne wybicie obrońcy i z pierwszej piłki uderzył celnie tuż przy lewym słupku. Dla 29-latka była to pierwsza bramka w barwach stołecznego zespołu.
Stojanović był pierwszym letnim nabytkiem Legii w tym sezonie. Dotychczas rozegrał w niej 12 meczów, w których zanotował jedną asystę.
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom