fot. Legiakosz.com
Koszykówka

Legia awansowała do CLJ U-17

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Juniorzy Legii sprawili bardzo miłą niespodziankę, wygrywając turniej kwalifikacyjny do Centralnej Ligi Juniorów (do lat 17), który rozgrywany był w Radomiu. Legioniści pokonali AZS KU Politechnikę Opolską 84:78, następnie Twarde Pierniki Toruń 93:70, a sobotnia wygrana z HydroTruckiem Radom 94:43, wobec wcześniejszej wygranej radomian z Treflem Sopot, zapewniła Legii awans. 



W związku z tym legionistów po raz trzeci z kolei zobaczyć będziemy mogli w rywalizacji CLJ. Wielkie brawa należą się nowemu trenerowi tej grupy młodzieżowej, Kamilowi Czosnowskiemu, który niedawno dołączył do naszego klubu. W tym roczniku w Legii doszło do sporych zmian kadrowych względem ostatniego roku.

Niesamowicie prezentował się przede wszystkim podkoszowy Maciej Bołtuć (z rocznika 2009, 190 cm), który we wszystkich czterech spotkaniach zaliczył double-double - w ostatnim 16 punktów i 18 zbiórek. Dla zawodnika to drugi sezon w naszych barwach, wcześniej występował w białostockim SPK.

W niedzielę o 9:30, Legia zagrała ostatnie spotkanie, pewnie pokonując zespół Trefla 84:64. 

19.09.2025, Radom: Profbud Legia Warszawa 84:78 (19:17, 18:21, 23:17, 24:23) AZS KU Politechniki Opolskiej
Legia: Maciej Bołtuć 21, Michał Todorski 11, Maksymilian O. Emmanuel 10, Gabriel Grzejszczyk 9 (3), Piotr Sawicki 6, Jakub Gołas 6, Michał Paciorek 6, Jakub Reczyński 4 (1), Paweł Kasjanowicz 4, Maksymilian Adamczyk 3, Bartosz Ostas 2, Wiktor Frużyński 2.
trener: Kamil Czosnowski

AZS: Szymon Makowiecki 14, Colin Seruga 13, Wiktor Olbiński 13 (1), Maksymilian Kacperak 12, Filip Dycfeld 7, Szymon Brodziejewski 6, Szymon Bialic 4, Borys Kałasznik 4, Leonard Banak 3 (1), Wojciech Bohatczuk 2, Fabian Nowak -.
trner: Paweł Turkiewicz

Sędziowie: Sebastian Kotowski, Ernest Alzak ; Komisarz: Marcin Trybuła

19.09.2025, Radom: Twarde Pierniki Toruń 70:93 (11:25, 18:29, 21:20, 20:19) Profbud Legia Warszawa
Toruń: Dominik Meszyński 12 (2), Antoi Cichal 12 (1), Robert Wegner 11, Marcin Kokot 10 (1), Borys Zakrzewski 7, Maciej Sączek 6, Kajetan Frankiewicz 5, Leon Drygalski 3 (1), Sebastian Mróz 2, Bogusław Malinowski 2, Iwo Nowak 0, Kacper Przybylski 0.
trener: Arkadiusz Kobus, as. Grzegorz Sowiński

Legia: Maciej Bołtuć 22, Gabriel Grzejszczyk 12 (2), Maksymilian Adamczyk 12 (1), Michał Todorski 10, Maksymilian O. Emmanuerl 9 (1), Jakub Gołas 9 (1), Bartosz Ostas 8 (1), Piotr Sawicki 4, Wiktor Frużyński 3, Michał Paciorek 2, Paweł Kasjanowicz 2, Jakub Reczyński 0.
trener: Kamil Czosnowski 

Sędziowie: Sebastian Kotowski, Ernest Alzak ; Komisarz: Marcin Trybuła

20.09.2025, Radom: Profbud Legia Warszawa 94:43 (23:15, 24:9, 34:5, 13:14) Akademia Koszykówki HydroTruck Radom
Profbud Legia: Gabriel Grzejszczyk 16 (4), Maciej Bołtuć 13, Michał Todorski 13 (1), Jakub Gołas 13 (3), Michał Paciorek 11 (2), Maksymilian Adamczyk 7, Piotr Sawicki 6 (2), Maksymilian O. Emmanuel 5, Paweł Kasjanowicz 4, Bartosz Ostas 3 (1), Wiktor Frużyński 2, Jakub Reczyński 1.
trener: Kamil Czosnowski

Radom: Nataniel Krajewski 10 (2), Wiktor Kępka 8 (2), Adam Porada 7, Jakub Zaręba 4, Marek Podlewski 4, Kamil Piotrowski 3 (1), Jakub Pisarczyk 2, Adam Kutkiewicz 2, Adam Shawesh 2, Paweł Arczewski 1, Michał Grudziński 0, Julian Kozak 0.
trener: Robert Bartkiewicz

Sędziowie: Piotr Gleich, Maciej Pawlak ; Komisarz: Marcin Trybuła

21.09.2025, Radom: Energa AK Trefl Sopot 64:84 (15:20, 20:11, 11:26, 18:27) Profbud Legia Warszawa
Trefl: Łukasz Blumczyński 14, Mateusz Blumczyński 10 (1), Radosław Hartman 9 (1), Olgierd Radwański 6, Marcel Ignatowicz 6, Bruno Trębowicz 5 (1), Artur Kampa 4, Kacper Mącik 4, Filip Chac 3 (1), Tymon Skiba 2, Alan Mering 1, Maksymilian Bebej -.
trener: Piotr Śmigielski

Legia: Maciej Bołtuć 16, Gabriel Grzejszczyk 12 (2), Jakub Gołas 11, Michał Todorski 10, Jakub Reczyński 7 (1), Maksymilian O. Emmanuel 6, Piotr Sawicki 6, Michał Paciorek 5 (1), Maksymilian Adamczyk 4, Paweł Kasjanowicz 4, Bartosz Ostas 2, Wiktor Frużyński 1. 
trener: Kamil Czosnowski
Sędziowie: Ernest Alzak, Maciej Pawlak ; Komisarz: Marcin Trybuła

Pozostałe wyniki:
Akademia Koszykówki HydroTruck Radom 107:74 Energa AK Trefl Sopot
AZS KU Politechniki Opolskiej 60:79 Akademia Koszykówki HydroTruck Radom 
Twarde Pierniki Toruń 85:73 Energa AK Trefl Sopot
Energa AK Trefl Sopot 75:67 AZS KU Politechniki Opolskiej
Akademia Koszykówki HydroTruck Radom 65:71 Twarde Pierniki Toruń
AZS KU Politechniki Opolskiej - Twarde Pierniki Toruń




