Legioniści w rocznicę operacji Market Garden

Niedziela, 21 września 2025 r. 12:59 OFMC, źródło: Legionisci.com

W sobotę 20 września liczna delegacja kibiców Legii zamieszkująca na co dzień Benelux i Niemcy odwiedziła holenderską miejscowość Driel, biorąc udział w uroczystościach honorujących polski udział w bitwie o Arnhem, która jest szerzej znana jako Operacja Market Garden. Legioniści złożyli biało-czerwone kwiaty ze stosowną szarfą z napisem "1. Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej - Kibice Legii Warszawa".

Legioniści w rocznicę operacji Market Garden - OFMC / 12 zdjęć

Operacja Market Garden była największą powietrznodesantową operacją II wojny światowej, rozpoczętą 17 września 1944 roku. Jej celem było przechwycenie strategicznych mostów na terenie okupowanej Holandii, aby umożliwić szybkie wejście sił alianckich do Niemiec i skrócenie wojny. W tej skomplikowanej akcji udział wzięły oddziały brytyjskie, amerykańskie oraz polskie, w sumie około 35 tysięcy żołnierzy. Polacy walczyli w ramach 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej pod dowództwem gen. Stanisława Sosabowskiego.

Brygada wylądowała w Holandii 18 września 1944 roku i brała udział w intensywnych walkach w okolicach Arnhem, gdzie ich zadaniem było wsparcie aliantów i zabezpieczenie kluczowych punktów, w tym mostów. Polacy słynęli z niezwykłej odwagi i determinacji, mimo trudnych warunków terenowych, silnego oporu niemieckiego oraz ograniczonego wsparcia sojuszników. Mimo heroiczych wysiłków brygady i zdobycia mostu w Nederwetten, operacja zakończyła się niepowodzeniem strategicznym, a wiele zadań nie zostało zrealizowanych.

Straty polskich spadochroniarzy były znaczące - zginęło około 100 żołnierzy, a ponad 300 odniosło rany, co świadczy o brutalności walk. Jednak wkład Polaków wywarł duży wpływ na działania alianckie i pozostaje symbolem polskiego heroizmu oraz walki o wolność. Generał Sosabowski i jego żołnierze zyskali szacunek aliantów oraz przeciwnika za swoją waleczność i poświęcenie.

Cześć i chwała Bohaterom!



