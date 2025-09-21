Zapisy na czarter do Armenii po meczu z Pogonią
Po niedzielnym meczu z Pogonią Szczecin (28 września), w godzinach 19:30 - 20:30 w SportsBarze Ł3, prowadzone będą zapisy na czarter do Armenii - na mecz Legii z FC Noah Erywań w ramach Ligi Konferencji. Samo spotkanie rozegrane zostanie 11 grudnia. Cena: 1900 złotych, nie obejmuje kosztu biletu na mecz. Osoby, które zapiszą się na czarter, będą miały pierwszeństwo zakupu wejściówek.
Przy zapisach, oprócz wniesienia ww. opłaty, należy podać imię, nazwisko, PESEL, numer paszportu/dowodu oraz numer telefonu.
