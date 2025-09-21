© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Czy w cena obejmuje transport z lotniska pod stadion i po meczu transport na lotnisko?

@kkk: no drogo wychodzi..normalnie ceny lotów są po 300-700 w jedną stronę na stronie lotu itp..

@kkk: no duża cena to fakt prywatnie loty są od 300-700 w jedną stronę więc drogo

@Żmija: Wg ciebie jaka jest cena wynajęcia samolotu? Rozumiem, że uważasz, że duża jest różnica między ceną wynajęcia samolotu a kwotą 1900zł*ilość osób ?

A o której godzinie powrót z meczu?będzie spanie na lotnisku?

Cena: 1900 złotych - nie obejmuje kosztu biletu na mecz. Osoby, które zapiszą się na czarter, będą miały pierwszeństwo zakupu wejściówek.

Po niedzielnym meczu z Pogonią Szczecin (niedziela, 28 września), w godzinach 19:30 - 20:30 w SportsBarze Ł3, prowadzone będą zapisy na czarter do Armenii - na mecz Legii z FC Noah Erywań w ramach Ligi Konferencji.

