Zapisy na czarter do Armenii
Po niedzielnym meczu z Pogonią Szczecin (niedziela, 28 września), w godzinach 19:30 - 20:30 w SportsBarze Ł3, prowadzone będą zapisy na czarter do Armenii - na mecz Legii z FC Noah Erywań w ramach Ligi Konferencji.
Cena: 1900 złotych - nie obejmuje kosztu biletu na mecz. Osoby, które zapiszą się na czarter, będą miały pierwszeństwo zakupu wejściówek.
Przy zapisach, oprócz wniesienia ww. opłaty, należy podać imię, nazwisko, PESEL, numer paszportu/dowodu oraz numer telefonu.
Mecz w Armenii zostanie rozegrany 11 grudnia.
