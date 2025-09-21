fot. Mishka / Legionisci.com
Bodziach, źródło: Legionisci.com

Po niedzielnym meczu z Pogonią Szczecin (niedziela, 28 września), w godzinach 19:30 - 20:30 w SportsBarze Ł3, prowadzone będą zapisy na czarter do Armenii - na mecz Legii z FC Noah Erywań w ramach Ligi Konferencji. 



Cena: 1900 złotych - nie obejmuje kosztu biletu na mecz. Osoby, które zapiszą się na czarter, będą miały pierwszeństwo zakupu wejściówek.


Przy zapisach, oprócz wniesienia ww. opłaty, należy podać imię, nazwisko, PESEL, numer paszportu/dowodu oraz numer telefonu.


Mecz  w Armenii zostanie rozegrany 11 grudnia. 


 




Komentarze (11)

LUKASz Bielany - 3 godziny temu, *.centertel.pl

A o której godzinie powrót z meczu?będzie spanie na lotnisku?

3, 2, 1... - 12 godzin temu, *.t-mobile.pl

Ognia!

Żmija - 12 godzin temu, *.plus.pl

1900? Ładnie ktoś zarabia na własnych kibicach 🤡

Taka prawda - 10 godzin temu, *.play-internet.pl

@Żmija: jlb hehehe...

Pilot samolotu - 2 godziny temu, *.123.195

@Żmija: wypad rób stąd trolu

kkk - 1 godzinę temu, *.172.86

@Żmija: Wg ciebie jaka jest cena wynajęcia samolotu? Rozumiem, że uważasz, że duża jest różnica między ceną wynajęcia samolotu a kwotą 1900zł*ilość osób ?

Guguś - 24 minuty temu, *.ostnet.pl

@kkk: no duża cena to fakt prywatnie loty są od 300-700 w jedną stronę więc drogo

Guguś - 23 minuty temu, *.ostnet.pl

@kkk: no drogo wychodzi..normalnie ceny lotów są po 300-700 w jedną stronę na stronie lotu itp..

Kibic L - 12 godzin temu, *.tpnet.pl

Czy w cena obejmuje transport z lotniska pod stadion i po meczu transport na lotnisko?

abc - 8 godzin temu, *.play.pl

@Kibic L: zapewne tak

poinformowany - 51 minut temu, *.virtuaoperator.pl

@Kibic L: nie

