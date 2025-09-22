Kibice Legii nie pojadą na Widzew
Kibice Legii Warszawa nie będą mogli zobaczyć wyjazdowego meczu z Widzewem, który rozegrany zostanie na przełomie października i listopada. Komisja Ligi postanowiła ukarać legionistów za ostatnie spotkanie na stadionie RTS-u dwuletnim zakazem wyjazdowym na mecze z Widzewem.
Decyzja zapadła w związku z okrzykami, które wznosili legioniści podczas spotkania rozegranego 15 maja na stadionie Widzewa.
