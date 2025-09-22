Legioniści na ostatnim wyjeździe do Łodzi (15 maja 2025 r.) - fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Kibice Legii nie pojadą na Widzew

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii Warszawa nie będą mogli zobaczyć wyjazdowego meczu z Widzewem, który rozegrany zostanie na przełomie października i listopada. Komisja Ligi postanowiła ukarać legionistów za ostatnie spotkanie na stadionie RTS-u dwuletnim zakazem wyjazdowym na mecze z Widzewem. 



 


Decyzja zapadła w związku z okrzykami, które wznosili legioniści podczas spotkania rozegranego 15 maja  na stadionie Widzewa. 


 




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (3)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Darek - 15 minut temu, *.play.pl

Kary za okrzyki?
Będąc konsekwentnym to trzeba by było zamknąć wszystkie stadiony. Albo kibicom zakleić buzie jakaś taśma klejącą.

odpowiedz
Szantosz - 17 minut temu, *.play.pl

A Wisłę dalej wpuszczacie bo komisje i PZNPN-y kary będą nakładać. Żenada...

odpowiedz
Tobi - 26 minut temu, *.t-mobile.pl

żenada

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!