Młodzi kibice pomogli w malowaniu zgodowego transparentu
Dobrzy Ludzie przed dzisiejszym meczem przyjaźni pomiędzy Legią II i Olimpią Elbląg, wyszli ze świetną inicjatywą dla młodszych kibiców. Otóz z tej okazji dzieciaki idące na stadion, mogły pod okiem Dobrych Ludzi, wziąć udział w malowaniu zgodowego transparentu "Legia Olimpia" w barwach zaprzyjaźnionych klubów. "Dla wielu było to pierwsze i mamy nadzieję nie ostatnie doświadczenie ze sprayem" - informują legioniści.
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom