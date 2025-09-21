Juergen Elitim - fot. Woytek / Legionisci.com
Legia rozmawia z Elitimem i Tobiaszem

Woytek, źródło: Canal+ Sport, Legionisci.com
Wraz z końcem bieżącego sezonu kontrakty kończą się dziewięciu zawodnikom. Na antenie Canal+ Sport Michał Żewłakow przyznał, że latem nie było czasu na rozmowy o przedłużeniach niektórych umów i zdradził nazwiska dwóch zawodników, z którymi one będą prowadzone.

 


- Rozmowy z Juergenem Elitimem rozpoczną się teraz. Po krótkim słowie jesteśmy już z Kacprem Tobiaszem. Latem chcieliśmy zakończyć tematy, które mieliśmy w okresie transferowym. Teraz mamy spokój i jest czas na to, by porozmawiać o przedłużeniach kontraktów - powiedział Żewłakow w programie Liga+ Extra.

Kontrakty wygasające po sezonie:

Rafał Augustyniak (31 l.)
Marco Burch (24 l.)
Juergen Elitim (26 l.)
Artur Jędrzejczyk (37 l.)
Bartosz Kapustka (28 l.)
Patryk Kun (30 l.)
Pascal Mozie (17 l.)
Jean-Pierre Nsame (32 l.)
Radovan Pankov (30 l.)
Kacper Tobiasz (22 l.)


Wypożyczenia kończące się po sezonie:

Noah Weisshaupt (24 l.)  - opcja wykupu
Ermal Krasniqi (27 l.)  - opcja wykupu




tagi:
