Legia rozmawia z Elitimem i Tobiaszem
Kontrakty wygasające po sezonie:
- Rozmowy z Juergenem Elitimem rozpoczną się teraz. Po krótkim słowie jesteśmy już z Kacprem Tobiaszem. Latem chcieliśmy zakończyć tematy, które mieliśmy w okresie transferowym. Teraz mamy spokój i jest czas na to, by porozmawiać o przedłużeniach kontraktów - powiedział Żewłakow w programie Liga+ Extra.
Rafał Augustyniak (31 l.)
Marco Burch (24 l.)
Juergen Elitim (26 l.)
Artur Jędrzejczyk (37 l.)
Bartosz Kapustka (28 l.)
Patryk Kun (30 l.)
Pascal Mozie (17 l.)
Jean-Pierre Nsame (32 l.)
Radovan Pankov (30 l.)
Kacper Tobiasz (22 l.)
Wypożyczenia kończące się po sezonie:
Noah Weisshaupt (24 l.) - opcja wykupu
Ermal Krasniqi (27 l.) - opcja wykupu
