Zapowiedź meczu o Superpuchar z Treflem
Koszykarze Legii Warszawa sezon 2025/26 rozpoczną w sobotę, 27 września, kiedy w hali OSiR Bemowo zmierzą się w półfinale turnieju o Superpuchar Polski im. Adama Wójcika z Treflem Sopot. Legioniści po raz drugi w historii powalczą o to trofeum. Nasz klub jeszcze nigdy nie zdobył Superpucharu, o który rywalizacja w Polsce prowadzona jest od 1999 roku.
Organizatorem turnieju jest Polska Liga Koszykówki, a wezmą w nim udział - tak jak przed rokiem - trzej medaliści ostatnich rozgrywek Orlen Basket Ligi (Legia, Start i Trefl), a także zdobywca Pucharu Polski (Górnik Zamek Książ Wałbrzych). Legia w turnieju o Superpuchar zagrała raz - na start poprzedniego sezonu przegrała w Radomiu ze Śląskiem Wrocław 70:77. Teraz mamy nadzieję, nie tylko awansujemy do niedzielnego finału, ale nasz zespół wywalczy trofeum.
Oczywiście nie będzie to zadanie łatwe. Choć Trefl w ostatnich grach kontrolnych nie osiągnął najlepszych wyników, Legii w ostatnich latach wyjątkowo słabo wiodło się z ekipą z Sopotu, szczególnie w meczach rozgrywanych w stolicy. W kwietniu tego roku legioniści przegrali aż 70:99, a rok wcześniej w marcu ekipa z Trójmiasta zwyciężyła 85:70. W minionym sezonie legioniści wygrali w Ergo Arenie (najlepszy mecz pod wodzą Ivicy Skelina) 109:75, a w lutym 2024 roku, w półfinale Pucharu Polski w Sosnowcu zwyciężyli 96:81 i zrobili spory krok do wywalczenia tegoż trofeum.
W Treflu w porównaniu z poprzednim sezonem zmieniło się wiele. Klub dysponuje dziś zdecydowanie większym budżetem, po pozyskaniu sponsora tytularnego - Energi. Zmienił się w Treflu szkoleniowiec. Po kilkuletniej pracy w Sopocie, i wobec propozycji dalszej współpracy ze strony klubu, odpoczynku od koszykówki potrzebował Żan Tabak. W jego miejsce na dwa lata zakontraktowano Fina, Mikko Larkasa, który przez 7 lat pełnił funkcję asystenta w reprezentacji Finlandii, a ostatnio był trenerem we francuskim Limoges. - Gramy z mistrzem Polski, do tego meczu podchodzimy jak najbardziej poważnie, zwłaszcza że jest szansa na trofeum, które da nam dobre wejście w sezon. To będzie dobra okazja, by sprawdzić w którym miejscu znajdujemy się jako drużyna. Myślę, że faworytem jest Legia Warszawa. To aktualny mistrz kraju, w dodatku będzie grał na swoim obiekcie, wszystko przemawia na ich korzyść. Nasza drużyna wystąpi w roli "underdoga", ale nie narzekamy, jedziemy tam sprawić niespodziankę - powiedział dla serwisu Trojmiasto.pl.
W składzie ekipy z Sopotu zaszło sporo zmian. Został najważniejszy zawodnik dotychczasowej rotacji - rozgrywający i jeden z największych walczaków w zespole, Jakub Schenk, który do każdego meczu z Legią podchodzi podwójnie zmotywowany. W strefie podkoszowej grać nadal będzie Mikołaj Witliński. Do klubu, po rocznej przerwie, sprowadzono ponownie Paula Scruggs (ostatnio w Hapoelu Gilboa Galil). Wśród pozyskanych graczy znalazł się m.in. były zawodnik Legii, Raymond Cowels III, który w hali na Bemowie będzie się czuł niemal jak w domu. Znany ze świetnego i szybkiego rzutu za 3 zawodnik ostatni sezon spędził w MKS-ie Dąbrowa Górnicza.
Zmiennikiem Schenka będzie wysoki rozgrywający Kasper Suurorg, który ostatnie dwa sezony spędził w lidze estońsko-łotewskiej. Estończyk doskonale znany Heiko Rannuli, który w ostatnich miesiącach nie grał po kontuzji, której doznał w meczu z PAOK-iem w grudniu zeszłego roku. To jeden z najlepszych estońskich graczy młodego pokolenia (dziś 23-letni), który w zeszłorocznym meczu przeciwko reprezentacji Polski dał się mocno we znaki biało-czerwonym. Ważnym wzmocnieniem jest pozyskanie Szymona Zapały - środkowego, który występował w NCAA w Michigan State University. Dłuższy kontrakt podpisał rozgrywający, Franciszek Chac, podobnie jak Szymon Nowicki - pozyskany na trzy lata ze Śląska Wrocław. Nowicki w sezonie 2022/23 występował w juniorskich drużynach Realu Madryt. Z wypożyczenia do I-ligowej Polonii wrócił Filip Gurtatowski (silny skrzydłowy). Prawdopodobnie jako podstawowy silny skrzydłowy występować będzie Litwin, Mindaugas Kacinas, który ostatni sezon spędził w hiszpańskim drugoligowcu - HLA Alicante (śr. 10.5 pkt. i 4.9 zb.). Z kolei na "trójce" lub "czwórce" grać będzie Amerykanin, Kenny Goins. Zawodnik ostatni sezon spędził w Nowej Zelandii, w Manawatu Jets (śr. 10.5 pkt., 7.3 zb., 39.7% za 3), a wcześniej grał we francuskim Limoges, Meksyku, na Węgrzech i w Grecji.
W Treflu już kilka dni temu zanosiło się na zmiany. Ostatecznie klub zdecydował się zrezygnować z Brandona Sampsona i w jego miejsce poszukać nowego rzucającego obrońcy. Na razie nowego gracza na tę pozycję nie zakontraktowano. Wspomniana zmiana wynikała ze słabszych gier sparingowych, szczególnie przeciwko Dzikom w Starych Babicach, gdzie sopocianie przegrali nadspodziewanie wysoko (71:108). Wcześniej pokonali m.in. Anwil Włocławek, nieznacznie przegrali z Czarnymi i wygrali turniej w Słupsku, pokonując w jego trakcie Arkę (+11) oraz Czarnych (+6).
Legia, mistrz Polski z sezonu 2024/25, do nowych rozgrywek przystąpi również w mocno odmienionym składzie, choć roszady nie były aż tak znaczne, jak miało to miejsce w przypadku Trefla. W drużynie, poza trenerem Heiko Rannulą, pozostał Andrzej Pluta, Michał Kolenda, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, a także dwaj utalentowani młodzieżowcy - Julian Dąbrowski i Dawid Niedziałkowski. W sztabie doszło do dwóch zmian - nowym trenerem motorycznym został Francuz, Samuel Covelli, który zastąpił Piotra Stankiewicza (trafił do grup młodzieżowych London Stars BC), a nowym kierownikiem drużyny został Maciej Jankowski (ostatnio pełnił tę funkcję w MKS-ie Dąbrowa Górnicza), który zastąpił Pawła Zagrodniczka.
Legia pozyskała Jayvona Gravesa, który ma zastąpić Kamerona McGustiego (trafił do London Lions). Choć jest innym graczem niż McGusty, to w przeszłości (sezon 2022/23) występował w tym samym klubie co Kameron, notując bardzo zbliżone statystyki (8.7 pkt.). Rok później grał w Bundeslidze, w Ludwigsburgu (śr. 15.2 pkt., 4.6 zb. i 3.9 as.), a ostatni sezon spędził na Litwie - w Rytasie Wilno (śr. 17.3 min., 8 pkt.). W trzech ostatnich sezonach grał i to z powodzeniem w BCL, odpowiednio 15, 17 i 11 meczów, notując bardzo dobre statystyki (śr. 10.8, 17.1 oraz 9.5 pkt. w kolejnych sezonach). Zmiennikiem Andrzeja Pluty, który później niż pozostali rozpoczął treningi z drużyną, ze względu na udany start w EuroBaskecie, będzie Ben Shungu, którego Heiko Rannula zna z pracy we wcześniejszych latach w BC Kalev/Cramo. Shungu grał m.in. w Karlsruhe Lions (na zapleczu niemieckiej ekstraklasy), a ostatni sezon spędził w Turcji (rezerwy Fenerbahce) oraz Izraelu (Hapoel Afula). Może występować na pozycjach 1 i 2. Matthias Tass sprowadzony w miejsce Mate Vucicia (ten nie zaakceptował nowej, o wiele lepszej finansowo umowy niż w poprzednim sezonie i ostatecznie trafił do Anwilu), występował na EuroBaskecie w prowadzonej przez Rannulę reprezentacji Estonii. Jako, że Estończycy wcześniej niż Polacy pożegnali się z mistrzostwami Europy, mierzący 208 centymetrów środkowy szybciej niż Pluta dołączył do naszej drużyny. Ostatnie dwa sezonu Tass spędził w belgijskim Filou Oostenda, z którym przed paru laty legioniści rywalizowali w BCL. W swoim CV ma także krótki epizod w PLK - sezon 2022/23 rozpoczynał w Dąbrowie Górniczej, ale po sześciu bardzo udanych występach, został wykupiony przez Hiszpanów z Baxi Manresy.
Na zasadzie rocznego wypożyczenia do Legii trafił Shane Hunter - kolejny środkowy, ze względu na swoją mobilność i dobrą grę na piłce, mogący również występować jako silny skrzydłowy. W ostatnim sezonie świetnie sobie radził w Szwecji, w Norrkoping Dolphins (śr. 14.3 pkt. i 8.6 zb. w 26 min.), co zaowocowało kontraktem z euroligowym Maccabi Tel Awiw, które na 12 miesięcy zdecydowało się wypożyczyć gracza do Legii, by ten zbierał doświadczenie w polskim klubie z wielkimi ambicjami. Prosto po występach w NCAA (Indiana Hoosiers) oraz G-League (Memphis Hustle) trafił do nas silny skrzydłowy, Race Thompson. Niestety już w pierwszych grach kontrolnych zawodnik doznał urazu, a jako, że jego leczenie zajmie kilka tygodni, dyrektor sportowy Aaron Cel w porozumieniu ze sztabem szkoleniowym, postanowił znaleźć zastępstwo na czas powrotu do zdrowia. Dwumiesięczny kontrakt podpisał Francuz, Carl Ponsar, który grał ostatnio w drugiej lidze francuskiej - w AS Alsace (śr. 12.9 pkt., 4.5 zb.) oraz Lille. Do Legii dołączył w ostatni weekend, kiedy legioniści polecieli do Estonii na turniej, w ramach którego pokonali Japończyków z Yokohamy, a następnie czołową estońską drużynę z Tartu. W tym drugim spotkaniu, całkiem udanie pokazał się wspomniany Ponsar. Do klubu sprowadzony został (z SMS-u), Błażej Czapla, który już w poprzednich latach reprezentował barwy Legii podczas turniejów ogólnopolskich mistrzostw Polski juniorów oraz CLJ. Postawa 17-letniego rozgrywającego w przedsezonowych grach kontrolnych może budzić nadzieję, że zawodnik, który związał się z Legią 3-letnim kontraktem, będzie regularnie występował w naszych barwach już w nadchodzących rozgrywkach.
Początek sobotniego meczu Legii zaplanowano na godzinę 18:45. Rozpoczęcie spotkania może zostać przesunięte, jeśli pierwszy półfinał (pomiędzy Startem i Górnikiem) rozstrzygnie się dopiero w dogrywce. Bilety na mecz Legii z Treflem kupować można TUTAJ. Bezpośrednią transmisję będzie można zobaczyć w Polsacie Sport 1.
Zwycięzcy sobotnich półfinałów zagrają o trofeum w niedzielę o 20:00, również w hali OSiR Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40. Meczu o trzecie miejsce, podobnie jak przy rozgrywkach Pucharu Polski nie będzie.
LEGIA WARSZAWA
Skład: Andrzej Pluta, Ben Shungu, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins, Race Thompson (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)
trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski
Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Jayvon Graves, Michał Kolenda, Ojars Silins/Shane Hunter, Matthias Tass.
Sparingi: Miasto Szkła Krosno (d, 85:83), Dziki Warszawa (d, 77:100), Twarde Pierniki Toruń (w, 101:110), Wurzburg Baskets (w, 78:69), Yokohama B-Corsairs (w, 77:96), Tartu Ülikool Maks & Moorits (w, 81:100).
Ostatnie mecze obu drużyn:
12.04.2025 Legia Warszawa 70:99 Trefl Sopot
15.12.2024 Trefl Sopot 75:109 Legia Warszawa
09.03.2024 Legia Warszawa 70:85 Trefl Sopot
17.02.2024 Legia Warszawa 96:81 Trefl Sopot (Sosnowiec, półfinał PP)
11.11.2023 Trefl Sopot 77:69 Legia Warszawa
16.04.2023 Trefl Sopot 70:80 Legia Warszawa
15.12.2022 Legia Warszawa 79:71 Trefl Sopot
13.04.2022 Legia Warszawa pd. 104:109 Trefl Sopot
18.12.2021 Trefl Sopot 85:70 Legia Warszawa
05.03.2021 Trefl Sopot 74:81 Legia Warszawa
12.02.2021 Legia Warszawa 56:92 Trefl Sopot (Lublin, ćwierćfinał PP)
05.11.2020 Legia Warszawa 78:72 Trefl Sopot
05.12.2019 Legia Warszawa 71:92 Trefl Sopot
02.03.2019 Legia Warszawa 75:58 Trefl Sopot
03.11.2018 Trefl Sopot 86:92 Legia Warszawa
17.03.2018 Legia Warszawa 63:87 Trefl Sopot
13.12.2017 Trefl Sopot 82:75 Legia Warszawa
ENERGA TREFL SOPOT
Skład: Jakub Schenk, Kasper Suurorg (rozgrywający), Paul Scruggs, Raymond Cowels III, Franciszek Chac (rzucający), Mindaugas Kacinas, Szymon Kiejzik, Kenny Goins, Filip Gurtatowski, Szymon Nowicki (skrzydłowi), Mikołaj Witliński, Szymon Zapała, Maksymilian Jęch (środkowi)
trener: Mikko Larkas, as. Krzysztof Roszyk, Jakub Pendrakowski
Przewidywana wyjściowa piątka: Jakub Schenk, Paul Scruggs, Kenny Goins, Mindaugas Kacinas, Szymon Zapała.
Sparingi: Decka Pelplin (d, 93:79), Anwil Włocławek (d, 71:67), Czarni Słupsk (d, 75:82), AMW Arka Gdynia (w, 80:91), Czarni Słupsk (w, 71:77), Dziki Warszawa (w, 108:71).
Termin meczu: sobota, 27 września 2025 roku, g. 18:45
Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)
Ceny biletów: 37.50 zł, 64 zł, 85.50 zł
Pojemność hali: 1991 miejsc
Transmisja: Polsat Sport 1
Autor: Marcin Bodziachowski
