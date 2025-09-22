fot. Mishka / Legionisci.com
Trwa sprzedaż biletów na mecze z Jagiellonią i Pogonią

Woytek

Trwa sprzedaż biletów na dwa domowe mecze Legii Warszawa, które odbędą się w tym tygodniu. Pierwsze z nich już w środę o godz. 21:00 z Jagiellonią Białystok. Na ten moment w systemie biletowym zajętych jest 23 tysiące miejsc. W niedzielę o godz. 17:30 "Wojskowi" podejmą przy Łazienkowskiej 3 Pogoń Szczecin - na to spotkanie sprzedano już 22 tysiące wejściówek. 



 


  Przed meczem z Jagiellonią odbędzie się pokaz światło i dźwięk. Tematyką pokazu będzie twórczość Fryderyka Chopina. 


Przed meczem z "Portowcami" legioniści z lewobrzeżnej Warszawy organizują przemarsz.


Zapraszamy na Legię!


KUP BILETY NA MECZE Z JAGIELLONIĄ I POGONIĄ


Cennik biletów na Jagiellonię



cennik bilety Pogoń Szczecin
Cennik biletów na Pogoń


Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele handlowe w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.




Komentarze (2)

miro - 20 minut temu, *.174.21

Kiedy rozpocznie się sprzedaż biletów na mecze Samsunspor?

Jihad - 25 minut temu, *.t-mobile.pl

Do Zabrza kibice Legii jadą normalnie? Bo już nie wiadomo co tam się dzieje z tym sektorem gości

