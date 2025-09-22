Trwa sprzedaż biletów na mecze z Jagiellonią i Pogonią

© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Do Zabrza kibice Legii jadą normalnie? Bo już nie wiadomo co tam się dzieje z tym sektorem gości

Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele handlowe w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.

Trwa sprzedaż biletów na dwa domowe mecze Legii Warszawa, które odbędą się w tym tygodniu. Pierwsze z nich już w środę o godz. 21:00 z Jagiellonią Białystok. Na ten moment w systemie biletowym zajętych jest 23 tysiące miejsc. W niedzielę o godz. 17:30 "Wojskowi" podejmą przy Łazienkowskiej 3 Pogoń Szczecin - na to spotkanie sprzedano już 22 tysiące wejściówek.

