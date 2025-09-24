Konferencja

Siemieniec: Szanujemy ten punkt

Środa, 24 września 2025 r. 23:38 Fumen, źródło: Legionisci.com

Adrian Siemieniec (trener Jagiellonii): Dziękuję drużynie za ten mecz oraz kibicom za obecność i wsparcie. Za nami trudne spotkanie. Zresztą mówiłem przed meczem, że na Łazienkowskiej zawsze trudno o punkty. I tak też dzisiaj było. Spotkanie miało różne fazy, swoje scenariusze, momenty, w których to jedna, to druga drużyna kontrolowała przebieg gry.





Legia miała swoje sytuacje, ale Sławek Abramowicz stanął na wysokości zadania. My mieliśmy swoje próby, trafialiśmy do siatki po spalonym… Jednak biorąc pod uwagę cały mecz, jego przebieg, to na pewno jest do dla nas punkt, który szanujemy. Wyjeżdżamy z poczuciem zdobytego punktu na trudnym terenie.

Trudno mi się odnieść do słów Edwarda Iordanescu odnośnie pracy sędziów, jeśli nie słyszałem całego kontekstu. Na pewno w takim meczu, gdy spotykają się dwa silne zespoły, które chcą wgrać mecz, to sporne sytuacje wzbudzają emocje. Jednak trudno mi je ocenić, bo jeszcze ich nie widziałem.



