fot. Mishka / Legionisci.com
Legia 0-0 Jagiellonia

Zabrakło skuteczności

Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Tylko bezbramkowym remisem zakończył się środowy mecz Legii z Jagiellonią. W perspektywie całego spotkania zdecydowanie lepiej prezentowali się gospodarze, którzy stworzyli sobie kilka świetnych okazji na strzelenie gola. Niestety, tego wieczoru zabrakło im szczęścia i skuteczności, aby pokonać Sławomira Abramowicza.



 


Od początku spotkania Legia prezentowała się całkiem nieźle. Gospodarze zepchnęli swoich przeciwników na ich połowę i raz po raz budowali kolejne akcje ofensywne. Brakowało jednak celnych strzałów na bramkę z Sławomira Abramowicza. Do pierwszej interwencji bramkarz Jagiellonii został zmuszony w 22. minucie. Wówczas na bardzo mocny uderzenie zdecydował się Arkadiusz Reca i Abramowicz zdołał instynktownie odbić futbolówkę do boku. Za moment bliski szczęścia był z kolei Wahan Biczachczjan. Pomocnik pobiegł prawą stroną boiska, gdzie został zablokowany przez obrońcę. Piłka zaplątała się jeszcze między nogami golkipera gości, który szczęśliwie wybił ją na rzut rożny. 


Kilka minut przed przerwą świetna próba Damiana Szymańskiego. Pomocnik huknął ile sił zza pola karnego i Abramowicz dobrze interweniował, chociaż okazję na dobitkę miał Arkadiusz Reca. Defensor jako pierwszy dobiegł do piłki, lecz trafił wprost w bramkarza. Kiedy wydawało się, że objęcia prowadzenie przez "Wojskowych" to tylko kwestia czasu, to zupełnie niespodziewanie Jagiellonia strzeliła gola. Po wrzutce z rzutu rożnego walkę w powietrzu wygrał Bernardo Vital i głową pokonał Kacpra Tobiasza. Szczęśliwie za chwilę sędzia gola anulował, dopatrując się pozycji spalonej u gracza drużyny z Białegostoku. 


Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok Wahan Biczachczjan
fot. Mishka / Legionisci.com


W przerwie trener Legii zdecydował się na jedną zmianę. Na boisku pojawił się Kacper Urbański, który miał rozruszać akcje w środkowej strefie boiska. Kilkanaście minut po przerwie dośrodkowanie z lewej strony od Recy, a w szesnastce "Jagi" dobrze odnalazł się Biczachczjan. Niestety, Ormian piłkę głową uderzył zdecydowanie zbyt lekko, a w dodatku w sam środek bramki, dlatego też spokojnie interweniował Abramowicz. Za chwilę błysk swojego talentu pokazał Urbański. Pomocnik zakręcił na skrzydle jednym z obrońców, skąd dorzucił futbolówkę do Milety Rajovicia. Duńczyk stanął przed stuprocentową szansą na gola, jednak trafił wprost w bramkarza... Ogromnie szkoda, gdyż to była jedna z lepszy okazji na bramkę w tym spotkaniu.


W 63. minucie powinno być 1-0 dla Legii, jednak po raz kolejny bramka przeciwników była jak zaczarowana. Juergen Elitim przedarł się środkiem pola i po chwili stanął niemal oko w oko z Abramowiczem. Kolumbijczyk spróbował płaskiego strzał i tym razem przyjezdnych uratował już tylko słupek. Fakt, że do tej pory na Łazienkowskiej utrzymywał się cały czas wynik bezbramkowy trzeba uznać za olbrzymie szczęście podopiecznych Adriana Siemieńca.  Czas uciekał, a legionistom nadal nie udawało się strzelić gola. Tego wieczoru Jagiellonia była tylko tłem dla stołecznego klubu, któremu brakowało tylko i aż skuteczność.


W samej końcówce błąd w wyprowadzeniu piłki popełnił Steve Kapuadi. Obrońca podał piłkę wprost pod nogi Oskara Pietuszewskiego, który za chwilę dograł do wychodzącego na czystą pozycję Afimico Pululu. Ten w sytuacji sam na sam pewnie pokonał Tobiasza, ale na całe szczęście sędzia dopatrzył się pozycji spalonej. W 88. minucie goście oddali pierwszy celny strzał. Kamil Jóźwiak mocno kopnął futbolówkę zza szesnastki i przed siebie zdołał tę próbę odbić bramkarz Legii.


Ekstraklasa 2025/2026
6. kolejka
#LEGJAG
24884
Warszawa, Polska
Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego
24.09.2025
21:00
Legia Warszawa
Jagiellonia Białystok
Legia Warszawa
0-0
Jagiellonia Białystok

1 Kacper Tobiasz
7 Paweł Wszołek
91 Kamil Piątkowski
3 Steve Kapuadi
13 Arkadiusz Reca 87'
67 Bartosz Kapustka 87'
44 Damian Szymański
22 Juergen Elitim
21 Wahan Biczachczjan 62'
29 Mileta Rajović
30 Petar Stojanović 46'
27 Gabriel Kobylak
8 Rafał Augustyniak
11 Kacper Chodyna
12 Radovan Pankov
14 Antonio Čolak
19 Ruben Vinagre 87'
20 Jakub Żewłakow
53 W. Wojciech Urbański
82 K. Kacper Urbański 46'
55 Artur Jędrzejczyk
77 Ermal Krasniqi 87'
99 Noah Weisshaupt 62'
Sławomir Abramowicz 50
Norbert Wojtuszek 15
Bernardo Vital 13
Andy Pelmard 70
Bartłomiej Wdowik 27
Taras Romańczuk 6
62' Dawid Drachal 8
62' Alejandro Pozo 7
76' 76' Jesus Imaz 11
89' Oskar Pietuszewski 80
89' Afimico Pululu 10
Miłosz Piekutowski 22
Dusan Stojinović 3
Yuki Kobayashi 4
Dimitris Rallis 9
76' 76' Youssuf Sylla 17
Louka Prip 18
89' Alejandro Cantero 19
62' Sergio Lozano Lluch 21
Aziel Jackson 25
89' Leon Flach 31
62' Kamil Jóźwiak 72
Bartosz Mazurek 86
Trener: Edward Iordanescu
Asystent trenera: Aleksandru Radu
Kierownik drużyny: Konrad Paśniewski
Lekarz: Mateusz Dłutowski
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Trener: Adrian Siemieniec
Asystent trenera: Rafał Grzyb
Kierownik drużyny: Arkadiusz Szczęsny
Lekarz: Michał Kwiatkowski
Fizjoterapeuta: Marcin Piechowski
Sędziowie
Główny: Damian Sylwestrzak
Asystent: Paweł Sokolnicki
Asystent: Adam Karasewicz
Techniczny: Marcin Kochanek
VAR: Paweł Malec
AVAR: Radosław Siejka
Pogoda:
Temperatura 13°C
Ciśnienie 1028 hPa
Wilgotność 44%

Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 27.45 lat
Podstawowa + zmiennicy: 26.67 lat
Cała kadra meczowa: 26.83 lat

Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 184.2 cm
Podstawowa + zmiennicy: 183.3 cm
Cała kadra meczowa: 183.8 cm

tagi:
Komentarze (21)

mietowy - 6 minut temu, *.play.pl

kolejne 2 pkt poszly sie j,,,,,, atak bez zebow sedziowanie jakies znowu podejrzane

odpowiedz
Lupus - 8 minut temu, *.centertel.pl

Dziadostwo!

odpowiedz
Robson Ursus - 8 minut temu, *.com.pl

Znowu lipa i zero wygranych meczów z czołówką - napastnik drewno jakich mało za tyle pieniędzy …

odpowiedz
Malkontent - 8 minut temu, *.t-mobile.pl

Legia grać k**wa mać!!!

odpowiedz
Wolfik - 8 minut temu, *.play.pl

Szkoda. Kolejny raz nie potrafimy przekuć przewagi w zwycięstwo. Kiedyś to się odmieni.

odpowiedz
Obcy - 9 minut temu, *.t-mobile.pl

Kolejne dwa stracone punkty. Bida z nędzą.

odpowiedz
Ten - 10 minut temu, *.t-mobile.pl

Płacz dzieci za 3,2,1 😂😂😂

odpowiedz
mietowy - 10 minut temu, *.play.pl

znowu dzis bez zebow z przodu 2 pkt znowu urwane a te zagrania reka w jagielonii to chyba jakas farsa przeciw Legii pewnie by sedzia gwizdnal

odpowiedz
wtf - 11 minut temu, *.play.pl

Zabrakło jakości a nie skuteczności!Oglądam to samo gówno od 5 lat i dokładnie wiem jak to się skończy!Żewłak,jak chcesz trzymać Draculescu do końca rundy,to zimą powinieneś odejść razem z nim!A..i gratulacje za ściągnięcie super napadziorów,może razem uzbierają z 5 bramek.

odpowiedz
Malcz - 11 minut temu, *.play-internet.pl

Jeszcze remis z Pogonią i Edi ma hattricka.
Żenada to nic nie napisać. Z takim zespołem grać taki piach to sztuka.

odpowiedz
Ferdek_Kiepski - 12 minut temu, *.play.pl

Kolejny mecz , kolejna tragedia. Tak odjeżdża mistrzostwo Polski

odpowiedz
inka - 12 minut temu, *.vectranet.pl

ręcznik w bramce, co strzał, to siata... 🤦🤦🤦

odpowiedz
Legionista - 13 minut temu, *.centertel.pl

Tak trzymać...aby nie przegrywać buahaha💪😁🤣

odpowiedz
Luqi - 13 minut temu, *.188.170

Rumuński wynalazku idź szukać szczęścia w reprezentacji. Szkoda czasu na tego gościa, wszyscy łapią punkty a my frajerskie wyjaśnienia złotoustego.

odpowiedz
Krzeszczu - 14 minut temu, *.110.158

Wyjazd rumunski wuefisto!

odpowiedz
Dariusz - 14 minut temu, *.play-internet.pl

Niby mieliśmy przewagę ale zabrakło konkretów. Ładnie zagrali Elitim, Urbański i Reca. Reszta przeciętnie. Słabo widzę ten sezon..

odpowiedz
Legia - 14 minut temu, *.31.17

Biczachczjan rezerwy

odpowiedz
Syn Barnaby - 15 minut temu, *.orange.pl

Remis 0-0 na trudnym terenie w Warszawie w meczu z lepszym zespołem przy wymagających kibicach. Ja jestem dumny.

odpowiedz
Tym - 15 minut temu, *.net.pl

Bez napastnika nie mamy bramek , czym się różni Perhard od Rarovicia strzelał bramki

odpowiedz
Pusia - 15 minut temu, *.vectranet.pl

Gramy na zero, hej Edek gramy na zero i ma spadek!

odpowiedz
12kufli - 15 minut temu, *.orange.pl

ciężko wygrać mecz jak nie ma się napastnika

odpowiedz
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

