Zabrakło skuteczności
Tylko bezbramkowym remisem zakończył się środowy mecz Legii z Jagiellonią. W perspektywie całego spotkania zdecydowanie lepiej prezentowali się gospodarze, którzy stworzyli sobie kilka świetnych okazji na strzelenie gola. Niestety, tego wieczoru zabrakło im szczęścia i skuteczności, aby pokonać Sławomira Abramowicza.
Od początku spotkania Legia prezentowała się całkiem nieźle. Gospodarze zepchnęli swoich przeciwników na ich połowę i raz po raz budowali kolejne akcje ofensywne. Brakowało jednak celnych strzałów na bramkę z Sławomira Abramowicza. Do pierwszej interwencji bramkarz Jagiellonii został zmuszony w 22. minucie. Wówczas na bardzo mocny uderzenie zdecydował się Arkadiusz Reca i Abramowicz zdołał instynktownie odbić futbolówkę do boku. Za moment bliski szczęścia był z kolei Wahan Biczachczjan. Pomocnik pobiegł prawą stroną boiska, gdzie został zablokowany przez obrońcę. Piłka zaplątała się jeszcze między nogami golkipera gości, który szczęśliwie wybił ją na rzut rożny.
Kilka minut przed przerwą świetna próba Damiana Szymańskiego. Pomocnik huknął ile sił zza pola karnego i Abramowicz dobrze interweniował, chociaż okazję na dobitkę miał Arkadiusz Reca. Defensor jako pierwszy dobiegł do piłki, lecz trafił wprost w bramkarza. Kiedy wydawało się, że objęcia prowadzenie przez "Wojskowych" to tylko kwestia czasu, to zupełnie niespodziewanie Jagiellonia strzeliła gola. Po wrzutce z rzutu rożnego walkę w powietrzu wygrał Bernardo Vital i głową pokonał Kacpra Tobiasza. Szczęśliwie za chwilę sędzia gola anulował, dopatrując się pozycji spalonej u gracza drużyny z Białegostoku.
W przerwie trener Legii zdecydował się na jedną zmianę. Na boisku pojawił się Kacper Urbański, który miał rozruszać akcje w środkowej strefie boiska. Kilkanaście minut po przerwie dośrodkowanie z lewej strony od Recy, a w szesnastce "Jagi" dobrze odnalazł się Biczachczjan. Niestety, Ormian piłkę głową uderzył zdecydowanie zbyt lekko, a w dodatku w sam środek bramki, dlatego też spokojnie interweniował Abramowicz. Za chwilę błysk swojego talentu pokazał Urbański. Pomocnik zakręcił na skrzydle jednym z obrońców, skąd dorzucił futbolówkę do Milety Rajovicia. Duńczyk stanął przed stuprocentową szansą na gola, jednak trafił wprost w bramkarza... Ogromnie szkoda, gdyż to była jedna z lepszy okazji na bramkę w tym spotkaniu.
W 63. minucie powinno być 1-0 dla Legii, jednak po raz kolejny bramka przeciwników była jak zaczarowana. Juergen Elitim przedarł się środkiem pola i po chwili stanął niemal oko w oko z Abramowiczem. Kolumbijczyk spróbował płaskiego strzał i tym razem przyjezdnych uratował już tylko słupek. Fakt, że do tej pory na Łazienkowskiej utrzymywał się cały czas wynik bezbramkowy trzeba uznać za olbrzymie szczęście podopiecznych Adriana Siemieńca. Czas uciekał, a legionistom nadal nie udawało się strzelić gola. Tego wieczoru Jagiellonia była tylko tłem dla stołecznego klubu, któremu brakowało tylko i aż skuteczność.
W samej końcówce błąd w wyprowadzeniu piłki popełnił Steve Kapuadi. Obrońca podał piłkę wprost pod nogi Oskara Pietuszewskiego, który za chwilę dograł do wychodzącego na czystą pozycję Afimico Pululu. Ten w sytuacji sam na sam pewnie pokonał Tobiasza, ale na całe szczęście sędzia dopatrzył się pozycji spalonej. W 88. minucie goście oddali pierwszy celny strzał. Kamil Jóźwiak mocno kopnął futbolówkę zza szesnastki i przed siebie zdołał tę próbę odbić bramkarz Legii.
6. kolejka
#LEGJAG
24884
Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego
24.09.2025
21:00
Asystent trenera: Aleksandru Radu
Kierownik drużyny: Konrad Paśniewski
Lekarz: Mateusz Dłutowski
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Asystent trenera: Rafał Grzyb
Kierownik drużyny: Arkadiusz Szczęsny
Lekarz: Michał Kwiatkowski
Fizjoterapeuta: Marcin Piechowski
Główny: Damian Sylwestrzak
Asystent: Paweł Sokolnicki
Asystent: Adam Karasewicz
Techniczny: Marcin Kochanek
VAR: Paweł Malec
AVAR: Radosław Siejka
Temperatura 13°C
Ciśnienie 1028 hPa
Wilgotność 44%
Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 27.45 lat
Podstawowa + zmiennicy: 26.67 lat
Cała kadra meczowa: 26.83 lat
Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 184.2 cm
Podstawowa + zmiennicy: 183.3 cm
Cała kadra meczowa: 183.8 cm
Komentarze (21)
kolejne 2 pkt poszly sie j,,,,,, atak bez zebow sedziowanie jakies znowu podejrzane
Dziadostwo!
Znowu lipa i zero wygranych meczów z czołówką - napastnik drewno jakich mało za tyle pieniędzy …
Legia grać k**wa mać!!!
Szkoda. Kolejny raz nie potrafimy przekuć przewagi w zwycięstwo. Kiedyś to się odmieni.
Kolejne dwa stracone punkty. Bida z nędzą.
Płacz dzieci za 3,2,1 😂😂😂
znowu dzis bez zebow z przodu 2 pkt znowu urwane a te zagrania reka w jagielonii to chyba jakas farsa przeciw Legii pewnie by sedzia gwizdnal
Zabrakło jakości a nie skuteczności!Oglądam to samo gówno od 5 lat i dokładnie wiem jak to się skończy!Żewłak,jak chcesz trzymać Draculescu do końca rundy,to zimą powinieneś odejść razem z nim!A..i gratulacje za ściągnięcie super napadziorów,może razem uzbierają z 5 bramek.
Jeszcze remis z Pogonią i Edi ma hattricka.
Żenada to nic nie napisać. Z takim zespołem grać taki piach to sztuka.
Kolejny mecz , kolejna tragedia. Tak odjeżdża mistrzostwo Polski
ręcznik w bramce, co strzał, to siata... 🤦🤦🤦
Tak trzymać...aby nie przegrywać buahaha💪😁🤣
Rumuński wynalazku idź szukać szczęścia w reprezentacji. Szkoda czasu na tego gościa, wszyscy łapią punkty a my frajerskie wyjaśnienia złotoustego.
Wyjazd rumunski wuefisto!
Niby mieliśmy przewagę ale zabrakło konkretów. Ładnie zagrali Elitim, Urbański i Reca. Reszta przeciętnie. Słabo widzę ten sezon..
Biczachczjan rezerwy
Remis 0-0 na trudnym terenie w Warszawie w meczu z lepszym zespołem przy wymagających kibicach. Ja jestem dumny.
Bez napastnika nie mamy bramek , czym się różni Perhard od Rarovicia strzelał bramki
Gramy na zero, hej Edek gramy na zero i ma spadek!
ciężko wygrać mecz jak nie ma się napastnika
