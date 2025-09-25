Kacper Urbański - fot. Mishka / Legionisci.com
Urbański: Musimy zacząć wykorzystywać sytuacje

Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Czy bardziej straciliśmy dziś 2 punkty, czy zyskaliśmy 1? Można to odebrać w obie strony. Dla nas to jednak bardziej była strata punktów, które potrzebujemy do zdobycia mistrzostwa Polski. Wierzymy, że nam się to uda osiągnąć, ale do tego najważniejsze są punkty - powiedział po remisie z Jagiellonią Białystok pomocnik Legii Warszawa, Kacper Urbański.



 


- Z minuty na minutę czuliśmy się w tym meczu coraz lepiej. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej połowie mieliśmy dużo sytuacji na zdobycie bramki. Musimy je jednak zacząć wykorzystywać.


- Jeżeli chodzi o mój indywidualny występ w tym meczu, to myślę, że mogę zagrać jeszcze lepiej. Najważniejsza jest jednak drużyna i zdobywanie punktów. Swoją indywidualnością chce pomóc zespołowi w dążeniu do celu.


- Pierwszy występ przy Żylecie? Od naszych kibiców zawsze czujemy wsparcie. Przyjemnie gra się przy tam dobrym dopingu.


-  Na boisku czuję się coraz lepiej. Cieszę się, że trener dał mi dziś trochę więcej czasu. Czuję jego wsparcie, jak i całego klubu. Mam nadzieję, że moja gra będzie wyglądać coraz lepiej. 


- Dziś zagrałem jako skrzydłowy, ale zagram tak, gdzie trener będzie mi kazał. Jestem uniwersalnym zawodnikiem. Nieważne, czy wychodzę na lewym czy prawym skrzydle czy nawet w środku boiska, staram się dawać z siebie maksimum - nie 100 a 110%.  Moje ustawienie zależy od trenera  - ja jestem gotowy do gry na każdej pozycji.


- Miałem swój indywidualny okres przygotowawczy. Po trzech tygodniach w drużynie czuję się bardzo dobrze i jestem gotowy do gry na 90 minut. Oczekiwania wobec mnie są duże? Cieszy mnie to, ale staram się nie czytać opinii na swój temat.


- Poziom Ekstraklasy poszedł do góry. Drużyny grają bardziej techniczną piłkę, a jakość napędza dynamiczność meczów. Odchodziłem z polskiej ligi 5 lat temu i widać dużą różnicę. Jeśli chodzi o sam klub, to cieszę się bardzo z organizacji. Wszyscy mnie przyjęli bardzo dobrze - zespół, sztab, ludzie obecni w klubie. Naprawdę dobrze się tu czuje i wszystko idzie do przodu. 


- To dopiero start sezonu. Jest jeszcze daleko chociażby do połowy. Mamy 6 punktów straty do lidera i musimy zacząć jak najszybciej gonić. Jeśli nie będziemy punktować, to ta strata się powiększy. Stawiamy sobie w tym sezonie najwyższe cele, więc musimy wygrywać i zgarniać pełną pulę punktów po każdym meczu. 


- Jako drużyna stawiamy sobie najwyższe cele. Mamy nadzieje, że wygramy każdy następny mecz. Mecze europejskich pucharów będziemy traktować jak każde inne - na równi z ligowymi czy pucharowymi. Będziemy przygotowani na każde spotkanie.




tagi:
Komentarze (0)

