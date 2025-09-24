Ce(L)ownik: 2-1 z "Jagą"
Przed meczem Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok, który odbędzie się w środę, 24 września o godz. 21:00 w Warszawie, oddaliście 693 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 72% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 10% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 18% typuje zwycięstwo Jagiellonii.
Najczęściej typowanym wynikiem jest 2-1 (18,3% głosów).
Kolejne w zestawieniu są:
1-0 - 15,3%
2-0 - 15,3%
3-0 - 7,8%
3-1 - 6,6%
Średnia liczba bramek, jaką strzeli Legia Warszawa to 1,76 a Jagiellonia Białystok 0,81.
Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!
