Oceny legionistów za mecz z Jagiellonią
Najwyższą notę za mecz z Jagiellonią przyznaliście Kamilowi Piątkowskiemu. Występ obrońcy oceniliście na 4,3 w skali 1-6. Minimalnie niższą notę uzyskał Arkadiusz Reca. Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Ruben Vinagre - 2,0. W sumie oceniało 759 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,1.
Piątkowski - 4,3
Reca - 4,2
Szymański - 3,9
Elitim - 3,9
Urbański - 3,8
Kapuadi - 3,3
Tobiasz - 3,1
Wszołek - 3,1
Weisshaupt - 3,0
Kapustka - 2,7
Rajović - 2,4
Krasniqi - 2,4
Biczachczjan - 2,4
Stojanović - 2,3
Ruben Vinagre - 2,0
