Koszykówka

Mecze Legii w Lidze Mistrzów na Torwarze

Sobota, 27 września 2025 r. 13:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com/Legiakosz.com

Koszykarze Legii Warszawa trzy mecze fazy grupowej koszykarskiej Ligi Mistrzów w sezonie 2025/26 rozegrają w hali COS Torwar, przy ul. Łazienkowskiej 6a.

Pierwsze domowe spotkanie w BCL legioniści rozegrają w środę, 15 października o 20:00 z greckim Promitheas Patras BC. Otwarta sprzedaż biletów na to spotkanie właśnie się rozpoczęła - wejściówki kupować można TUTAJ. Zachęcamy do wspierania legionistów!



Kolejne mecze BCL nasz zespół rozegra 18 listopada (wtorek) z Rytasem Wilno, a następnie 17 grudnia (środa) z niemieckim Academics Heidelberg.



Terminy meczów Legii w BCL w hali Torwar:

15.10 (ŚR) g. 20:00 Legia Warszawa - Promitheas Patras

18.11 (WT) g. 18:00 Legia Warszawa - Rytas Wilno

17.12 (ŚR) g. 18:00 Legia Warszawa - MLP Academics Heidelberg





Cennik biletów na mecz BCL z Promiteas Patras:

Kat. zielona (sektory V,W,Y,Z,A,B,C,D,E,Q,J): 10 zł (ulgowy), 15 zł (normalny)

Kat. biała (sektory F,U,R,I): 30 zł (ulgowy), 40 zł (normalny)

Kat. czerwona (sektory G,H,S,T): 60 zł (ulgowy), 70 zł (normalny)

Kat. Premium (sektory G1,H1): 70 zł (ulgowy), 100 zł (normalny)

Kat. VIP (sektor S rząd1-6, sektor T rząd 1-6, sektor S1 i T1): 179 zł (ulgowy), 320 zł (normalny)

Kanapa VIP (2os.): 1000zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



KUP BILET NA MECZ LIGI MISTRZÓW.



