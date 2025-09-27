fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Koszykówka

Mecze Legii w Lidze Mistrzów na Torwarze

Bodziach, źródło: Legionisci.com/Legiakosz.com

Koszykarze Legii Warszawa trzy mecze fazy grupowej koszykarskiej Ligi Mistrzów w sezonie 2025/26 rozegrają w hali COS Torwar, przy ul. Łazienkowskiej 6a. 



Pierwsze domowe spotkanie w BCL legioniści rozegrają w środę, 15 października o 20:00 z greckim Promitheas Patras BC. Otwarta sprzedaż biletów na to spotkanie właśnie się rozpoczęła - wejściówki kupować można TUTAJ. Zachęcamy do wspierania legionistów!

Kolejne mecze BCL nasz zespół rozegra 18 listopada (wtorek) z Rytasem Wilno, a następnie 17 grudnia (środa) z niemieckim Academics Heidelberg.

Terminy meczów Legii w BCL w hali Torwar:
15.10 (ŚR) g. 20:00 Legia Warszawa - Promitheas Patras
18.11 (WT) g. 18:00 Legia Warszawa - Rytas Wilno
17.12 (ŚR) g. 18:00 Legia Warszawa - MLP Academics Heidelberg


Cennik biletów na mecz BCL z Promiteas Patras:
Kat. zielona (sektory V,W,Y,Z,A,B,C,D,E,Q,J): 10 zł (ulgowy), 15 zł (normalny)
Kat. biała (sektory F,U,R,I): 30 zł (ulgowy), 40 zł (normalny)
Kat. czerwona (sektory G,H,S,T): 60 zł (ulgowy), 70 zł (normalny)
Kat. Premium (sektory G1,H1): 70 zł (ulgowy), 100 zł (normalny)
Kat. VIP (sektor S rząd1-6, sektor T rząd 1-6, sektor S1 i T1): 179 zł (ulgowy), 320 zł (normalny)

Kanapa VIP (2os.): 1000zł 

Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.

 KUP BILET NA MECZ LIGI MISTRZÓW




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!