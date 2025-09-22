Bez legionistów w najlepszej jedenastce 9. kolejki
W sobotę Legia Warszawa zremisowała z Rakowem Częstochowa 1-1. Po tej kolejce żaden z zawodników stołecznego zespołu nie trafił do najlepszej jedenastki. Z Rakowa także nikogo nie wyróżniono.
Jedenastka 9. kolejki:
Sławomir Abramowicz (Jagiellonia), Adrian Dieguez (Radomiak), Gustav Henriksson (Cracovia), Oskar Wójcik (Cracovia), Camilo Mena (Lechia), Mateusz Klich (Cracovia), Żelizko (Lechia), Fran Alvarez (Widzew), Stojilković (Cracovia), Rajmund Molnar (Pogoń), Mikael Ishak (Lech)
fot. Ekstraklasa
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom