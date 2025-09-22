fot. Woytek / Legionisci.com
Bilety na mecz z Samsunsporem

Redakcja, źródło: Legionisci.com

2 października o godzinie 21:00 Legia Warszawa rozegra pierwsze spotkanie Ligi Konferencji, a jej przeciwnikiem będzie Samsunspor Kulübü z Turcji. Rozpoczęła się zamknięta sprzedaż biletów na to spotkanie dla posiadaczy karnetów i subskrypcji. Sprzedaż otwarta rozpocznie się po zakończeniu meczu z Jagiellonią Białystok (24 września ok. godz. 23). 



 


KUP BILET NA MECZ Z SAMSUNSPOREM

Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele handlowe w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania.


bilety Samsunspor cennik




tagi:
Komentarze (2)

Miodulski musi odejść - 14 minut temu, *.110.120

Miodulski doi ile wlezie. Naściągał niechcianego w innych klubach szrotu i myśli że może kosić teraz po 160 zł za bilet. Ten szkodnik musi odejść!

Legionista - 20 minut temu, *.centertel.pl

Prawie 100 zł na Żylete na puchar biedronki trochę przesada😐😐😐

