Bilety na mecz z Samsunsporem
2 października o godzinie 21:00 Legia Warszawa rozegra pierwsze spotkanie Ligi Konferencji, a jej przeciwnikiem będzie Samsunspor Kulübü z Turcji. Rozpoczęła się zamknięta sprzedaż biletów na to spotkanie dla posiadaczy karnetów i subskrypcji. Sprzedaż otwarta rozpocznie się po zakończeniu meczu z Jagiellonią Białystok (24 września ok. godz. 23).
Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele handlowe w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania.
