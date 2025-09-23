Bilety na sobotni mecz futsalistów z Rekordem

© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Gorąco zachęcamy warszawskich kibiców do wspierania naszej drużyny. Bilety kupować można TUTAJ . Wejściówki normalne (dla osób od 17. roku życia) kosztują 25 złotych, ulgowe (dla osób w wieku 4-16 lat) - 15 zł. Dzieci do lat 3 będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami wchodzą na nasze mecze za darmo. Termin meczu: sobota, 27 września 2025 roku, g. 16:00 Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy) Ceny biletów: 15 zł (ulgowe) i 25 zł (normalne)

W najbliższą sobotę o godzinie 16:00, w hali OSiR Włochy przy ulicy Gładkiej 18, futsaliści Legii Warszawa zagrają ligowe spotkanie z Rekordem Bielsko-Biała. Ekipa z Bielska po czterech kolejkach ma o dwa punkty więcej od legionistów i plasuje się o trzy lokaty wyżej w tabeli ekstraklasy.

