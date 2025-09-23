Bilety na sobotni mecz futsalistów z Rekordem
W najbliższą sobotę o godzinie 16:00, w hali OSiR Włochy przy ulicy Gładkiej 18, futsaliści Legii Warszawa zagrają ligowe spotkanie z Rekordem Bielsko-Biała. Ekipa z Bielska po czterech kolejkach ma o dwa punkty więcej od legionistów i plasuje się o trzy lokaty wyżej w tabeli ekstraklasy.
Gorąco zachęcamy warszawskich kibiców do wspierania naszej drużyny. Bilety kupować można TUTAJ. Wejściówki normalne (dla osób od 17. roku życia) kosztują 25 złotych, ulgowe (dla osób w wieku 4-16 lat) - 15 zł. Dzieci do lat 3 będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami wchodzą na nasze mecze za darmo.
Termin meczu: sobota, 27 września 2025 roku, g. 16:00
Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)
Ceny biletów: 15 zł (ulgowe) i 25 zł (normalne)
