Wyniki rywali Legii. Wysokie zwycięstwa

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W środku tygodnia pucharowe i ligowe mecze rozegrali rywale Legii Warszawa w Lidze Konferencji. Wysokie zwycięstwa odniosły NK Celje, Sparta Praga i Lincoln Red Imps. 





NK Celje


NK Celje wygrał w ramach 2. rundy Pucharu Słowenii 6-0 z NK Žalec. 


NK Žalec 0-6 NK Celje 
0-1 - 23' Matej Poplatnik (k)

0-2 - 41' Matej Poplatnik

0-3 - 45+1' Damjan Vuklišević

0-4 - 70' Matej Poplatnik

0-5 - 87' Matej Poplatnik

0-6 - 90+1' Gašper Vodeb


NK Celje: 3. Damjan Vukliševič, 5. Gašper Vodeb, 11. Milot Avdyli, 12. Luka Kolar, 13. Papa Daniel, 17. Andrej Kotnik (61' 6. Darko Hrka), 44. Łukasz Bejger  (46' 42. Matija Boben), 94. Rudi Požeg Vancaš, 99. Matej Poplatnik


żółte kartki: Udovc, Trbeznik - Vukliševič




Sparta Praga

Sparta Praga wygrała 5-0 w meczu 3. rundy Pucharu Czech z zespołem 1. FC Karlovy Vary. 


1. FC Karlovy Vary 0-5 AC Sparta Praga
0-1 - 6' Martin Suchomel 

0-2 - 11' Martin Suchomel 

0-3 - 51' Kevin-Prince Milla

0-4 - 65' Dominik Hollý

0-5 - 89' Kevin-Prince Milla


Sparta: 44. Jakub Surovčík, 3. Pavel Kadeřábek (46' 31. Roman Mokrovics), 19. Adam Sevinsky (81' 43. Petr Žika), 4. Jakub Martinec, 2. Martin Suchomel, 18. Lukáš Sadílek, 21. Dominik Hollý, 11. Matěj Rynes (62'  63. Ferdinand Říha), 5. Santiago Bocarí Eneme (81' 39. Tomáš Schánělec), 36. Garang Kuol (81' 51. Lukáš Moudrý), 28. Kaan Kairinen Milla


żółte kartki: Vyleta - Holly


 


Noah Erywań


W zaległym meczu 4. kolejki Barcragujn chumb Noah Erywań wygrał 2-1 z zespołem Wan Czarencawan. Noah zajmuje obecnie 2. miejsce w tabeli. 


FC Noah Erywań 2-1 Wan Czarencawan
1-0 -26' Imran Oulad Omar (k)

1-1 - 76' Allef (k)

2-1 - 90+2' Nardin Mulahusejnović


Noah:16. Timothy Fayulu, 77. Andrej Grgić, 37. Gonçalo Silva (46' 44. Nermin Zolotić), 3. Siergiej Muradian, 4. Gudmundur Thórarinsson (69' 33. David Sualehe), 99. Howhannes Harutjunjan, 14. Takuto Oshima (90' 39. Nathanaël Saintini), 27. Gor Manweljan (69' 18. Artem Awanesjan), 17. Gustavo Sangaré (90' 24. Zawen Chudawerdjan), 11. Imrane Oulad Omar, 32. Nardin Mulahusejnović


żółte kartki: Muradjan, Awanesjan - Ferreira


 



Lincoln Red Imps


W meczu rozegranej awansem 11. kolejki Gibraltar Football League Lincoln Red Imps wygrał 7-0 z FC Bruno’s Magpies . Lincoln zajmuje obecnie 6. miejsce w tabeli, ale ma 2 mecze rozegrane mniej. 


Lincoln Red Imps 7-0 FC Bruno’s Magpies
1-0 - 10' Boubacar Dabo

2-0 - 26' Garcia Montero

3-0 - 38' Bernardo Lopes

4-0 - 49' Juan Arguez

5-0 - 50' Tjay De Barr

6-0 - 60' Tjay De Barr

7-0 - 87' Jesus Toscano

Lincoln: 1. Nauzet Santana, 6. Bernardo Lopes, 8. Sosa Peña (68' 9. Kike Gómez), 10. Tjay De Barr, 11. Juan Arguëz (60' 17. Liam Jessop), 18. García Montero (60' 4. Nicholas Pozo), 21. González Maroto (68' 2. Jesús Toscano), 22. GraemeTorrilla, 23. Martínez Oliver, 24. Toni Kolega, 80. Boubacar Dabo (80' 19. Kyle Clinton)




Komentarze (2)

Koneser polskiej piłki klubowej - 47 minut temu, *.plus.pl

Zapomniałem dodać: wkłady do koszulek jeszcze potrafią wygrywać np. z Radomiakiem, który ewidentnie się podłożył

Koneser polskiej piłki klubowej - 53 minuty temu, *.plus.pl

Wszyscy potrafią tylko nie te lamusy. Tak jak mówiłem już nie raz: wkłady do koszulek nie są w stanie wygrać meczu z kimkolwiek bez pomocy sędziego i wielkiego smrodu wokół kontrowersji. Był czas przywyknąć do ligowego średniaka 🙂 i pamiętajcie:

LICZY SIĘ TYLKO MISTRZOSTWO 😂

