Wyniki rywali Legii. Wysokie zwycięstwa
W środku tygodnia pucharowe i ligowe mecze rozegrali rywale Legii Warszawa w Lidze Konferencji. Wysokie zwycięstwa odniosły NK Celje, Sparta Praga i Lincoln Red Imps.
NK Celje
NK Celje wygrał w ramach 2. rundy Pucharu Słowenii 6-0 z NK Žalec.
NK Žalec 0-6 NK Celje
0-1 - 23' Matej Poplatnik (k)
0-2 - 41' Matej Poplatnik
0-3 - 45+1' Damjan Vuklišević
0-4 - 70' Matej Poplatnik
0-5 - 87' Matej Poplatnik
0-6 - 90+1' Gašper Vodeb
NK Celje: 3. Damjan Vukliševič, 5. Gašper Vodeb, 11. Milot Avdyli, 12. Luka Kolar, 13. Papa Daniel, 17. Andrej Kotnik (61' 6. Darko Hrka), 44. Łukasz Bejger (46' 42. Matija Boben), 94. Rudi Požeg Vancaš, 99. Matej Poplatnik
żółte kartki: Udovc, Trbeznik - Vukliševič
Sparta Praga
Sparta Praga wygrała 5-0 w meczu 3. rundy Pucharu Czech z zespołem 1. FC Karlovy Vary.
1. FC Karlovy Vary 0-5 AC Sparta Praga
0-1 - 6' Martin Suchomel
0-2 - 11' Martin Suchomel
0-3 - 51' Kevin-Prince Milla
0-4 - 65' Dominik Hollý
0-5 - 89' Kevin-Prince Milla
Sparta: 44. Jakub Surovčík, 3. Pavel Kadeřábek (46' 31. Roman Mokrovics), 19. Adam Sevinsky (81' 43. Petr Žika), 4. Jakub Martinec, 2. Martin Suchomel, 18. Lukáš Sadílek, 21. Dominik Hollý, 11. Matěj Rynes (62' 63. Ferdinand Říha), 5. Santiago Bocarí Eneme (81' 39. Tomáš Schánělec), 36. Garang Kuol (81' 51. Lukáš Moudrý), 28. Kaan Kairinen Milla
żółte kartki: Vyleta - Holly
Noah Erywań
W zaległym meczu 4. kolejki Barcragujn chumb Noah Erywań wygrał 2-1 z zespołem Wan Czarencawan. Noah zajmuje obecnie 2. miejsce w tabeli.
FC Noah Erywań 2-1 Wan Czarencawan
1-0 -26' Imran Oulad Omar (k)
1-1 - 76' Allef (k)
2-1 - 90+2' Nardin Mulahusejnović
Noah:16. Timothy Fayulu, 77. Andrej Grgić, 37. Gonçalo Silva (46' 44. Nermin Zolotić), 3. Siergiej Muradian, 4. Gudmundur Thórarinsson (69' 33. David Sualehe), 99. Howhannes Harutjunjan, 14. Takuto Oshima (90' 39. Nathanaël Saintini), 27. Gor Manweljan (69' 18. Artem Awanesjan), 17. Gustavo Sangaré (90' 24. Zawen Chudawerdjan), 11. Imrane Oulad Omar, 32. Nardin Mulahusejnović
żółte kartki: Muradjan, Awanesjan - Ferreira
Lincoln Red Imps
W meczu rozegranej awansem 11. kolejki Gibraltar Football League Lincoln Red Imps wygrał 7-0 z FC Bruno’s Magpies . Lincoln zajmuje obecnie 6. miejsce w tabeli, ale ma 2 mecze rozegrane mniej.
Lincoln Red Imps 7-0 FC Bruno’s Magpies
1-0 - 10' Boubacar Dabo
2-0 - 26' Garcia Montero
3-0 - 38' Bernardo Lopes
4-0 - 49' Juan Arguez
5-0 - 50' Tjay De Barr
6-0 - 60' Tjay De Barr
7-0 - 87' Jesus Toscano
Lincoln: 1. Nauzet Santana, 6. Bernardo Lopes, 8. Sosa Peña (68' 9. Kike Gómez), 10. Tjay De Barr, 11. Juan Arguëz (60' 17. Liam Jessop), 18. García Montero (60' 4. Nicholas Pozo), 21. González Maroto (68' 2. Jesús Toscano), 22. GraemeTorrilla, 23. Martínez Oliver, 24. Toni Kolega, 80. Boubacar Dabo (80' 19. Kyle Clinton)
