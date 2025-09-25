Wyniki rywali Legii. Wysokie zwycięstwa

© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Wszyscy potrafią tylko nie te lamusy. Tak jak mówiłem już nie raz: wkłady do koszulek nie są w stanie wygrać meczu z kimkolwiek bez pomocy sędziego i wielkiego smrodu wokół kontrowersji. Był czas przywyknąć do ligowego średniaka 🙂 i pamiętajcie: LICZY SIĘ TYLKO MISTRZOSTWO 😂

Zapomniałem dodać: wkłady do koszulek jeszcze potrafią wygrywać np. z Radomiakiem, który ewidentnie się podłożył

W meczu rozegranej awansem 11. kolejki Gibraltar Football League Lincoln Red Imps wygrał 7-0 z FC Bruno’s Magpies . Lincoln zajmuje obecnie 6. miejsce w tabeli, ale ma 2 mecze rozegrane mniej.

W środku tygodnia pucharowe i ligowe mecze rozegrali rywale Legii Warszawa w Lidze Konferencji. Wysokie zwycięstwa odniosły NK Celje, Sparta Praga i Lincoln Red Imps.

