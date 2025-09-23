Wyniki legionistów w turnieju im. Mariana Zielińskiego
W połowie września w hali sztangistów Legii na Forcie Bema, odbyły się ogólnopolskie zawody w podnoszeniu ciężarów im. Mariana Zielińskiego. Oto wyniki osiągnięte przez legionistów:
- Natalia Domagała: 49 kg w rwaniu, 53 kg w podrzucie
- Gabriel Komosa: 65 kg w rwaniu, 77 kg w podrzucie
- Filip Tarnowski: 65 kg w rwaniu, 72 kg w podrzucie
- Paweł Wyrodek: 105 kg w rwaniu, 125 kg w podrzucie
Przed naszymi zawodnikami kolejne wyzwanie - na początku października kwalifikacje do Mistrzostw Polski do lat 15.
