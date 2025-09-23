fot. Marek Wilczek
Żeglarstwo

Maks Ambroziak najlepszy w mistrzostwach PSKO

Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Dziwnowie odbyły się żeglarskie, międzynarodowe mistrzostwa PSKO, w których startowało aż 270 zawodników z Polski, Norwegii, Szwecji, Danii, Czech i Niemiec. W klasyfikacji generalnej trzydniowych zawodów triumfował zawodnik Legii, <b>Maks Ambroziak</b>. O jego wygranej przesądził ostatni wyścig, w którym Maks po nie najlepszym starcie, walczył jak lew i wyszarpał drugie miejsce w wyścigu, które zapewniło mu ostatecznie wygraną w całej rywalizacji.



Bianka Kowalik prowadziła w punktacji dziewcząt po pierwszym dniu, ale skręciła kostkę i do końca regat walczyła z bólem i opuchlizną, a ostatecznie rywalizację zakończyła na miejscu czwartym wśród dziewcząt. 

Zawodnicy Legii zajęli następujące lokaty: 1. Maks Ambroziak, 9. Jan Pietuszko, 14. Milan Puskar, 16. Bianka Kulik Kowalik, 18. Stanisław Manecki, 34. Helena Kisiel, 63. Patrycja Pietuszko, 74. Piotr Kowalewski, 92. Klara Krzywicka, 100. Stanisław Jachymczyk, 102. Paweł Brabander, 119. Pola Woszczak, 167. Adam Grzonkowski, 172. Christian Friedrich, 226. Piotr Brabander, 234. Franciszek Brzostowski, 237. Jonatan Eliasz Skąpski.

Przed legionistami Drużynowe Mistrzostwa Polski w klasie Optimist, które odbędą się na początku października w Sławie.


żeglarstwo
żeglarstwo
żeglarstwo
