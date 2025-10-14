32. urodziny Augustyniaka
Redakcja, źródło: Legionisci.com
32. urodziny świętuje dzisiaj Rafał Augustyniak. Zawodnik zadebiutował w Legii w sierpniu 2022 roku, w wygranym 2-0 spotkaniu z Piastem Gliwice.
Dotychczas wystąpił w 119 meczach, w których zdobył 11 bramek. W obecnym sezonie pojawił się na boisku w 12 spotkaniach.
Z okazji urodzin składamy najlepsze życzenia. Sto lat!
