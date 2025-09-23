Trzeci komplet koszulek na meczu z Pogonią. Legia podała liczbę subskrypcji
Legia Warszawa jest zadowolona z frekwencji i sprzedaży w pierwszych tygodniach nowego sezonu. – Dziękuję naszym kibicom, że mamy średnią ponad 25 tysięcy na meczach Ekstraklasy, a jeszcze dwa miesiące temu zastanawialiśmy się, jaki to będzie sezon, jeśli chodzi o frekwencję – powiedział Marcin Herra, wiceprezes Legii Warszawa, podczas spotkania z dziennikarzami.
Cała pula karnetów na sezon – 7,5 tysiąca – została sprzedana. Do tego dochodzi 2 tysiące subskrypcji rocznych oraz 5 tysięcy subskrypcji miesięcznych.
Dobrze sprzedają się także nowe zielone koszulki, które zostały zaprezentowane przed sezonem. Kibice kupili już 4300 sztuk nowych trykotów, co oznacza wynik o 10 procent lepszy niż w analogicznym okresie rok temu. Na meczu z Pogonią Szczecin Legia zaprezentuje trzeci komplet strojów.
