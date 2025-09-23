Zbliża się okres weryfikacji drużyny. Żewłakow: Chcę, żeby trener poczuł, że w niego wierzę

Wtorek, 23 września 2025 r.

Najbliższe tygodnie będą kluczowe dla Legii Warszawa. Czekają ją mecze z Jagiellonią, Pogonią i Górnikiem, które mogą wiele powiedzieć o aktualnej formie drużyny oraz pracy trenera Edwarda Iordănescu.





– Najbliższe trzy tygodnie pokażą, czy będzie dobrze, czy nie. Chciałbym, żeby obecny szkoleniowiec poczuł, że w niego wierzę. Liczę, że najbliższe mecze uspokoją sytuację. Mam wrażenie, że w polskim futbolu mało która drużyna może być dziś spokojna w tym aspekcie. Myślę, że do końca roku trener jest z nami. Pierwszy moment, kiedy będę się zastanawiał, to dopiero po pierwszej rundzie – powiedział dyrektor sportowy Legii, Michał Żewłakow.



Żewłakow podkreślił także, że drużyna wciąż potrzebuje większej stabilizacji, ale... – To już taki moment, że o pewne rzeczy powinniśmy się opierać. W pierwszych 14 meczach letnich nie było spotkania, w którym bylibyśmy spokojni o wynik. Chciałbym, żeby były mecze, w których trener ma ostatnie 20 minut na testy, na spróbowanie innego zawodnika. Drużyna jest mocno zmieniona, ale przyszli piłkarze, którzy dają zdecydowanie większą wiarę w stabilizację i regularne wygrywanie – ocenił.



Zdaniem Żewłakowa zbliża się okres prawdziwej weryfikacji. – Te mecze pokażą, czy ta drużyna spełnia oczekiwania, czy dopiero będzie próbowała je spełniać. Chciałbym też zobaczyć zmianę – zarówno od piłkarzy, jak i od trenera – jeśli chodzi o stałe fragmenty gry. Jeżeli na koniec rundy i w okresie zimowym będziemy popełniać te same błędy, zwłaszcza przeciwko drużynom wyższym, to będzie oznaczało, że coś jest nie tak – podsumował.