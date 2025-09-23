Fredi Bobić, Noah Weisshaupt i Marcin Herra - fot. Mateusz Kostrzewa / Legia.com
Bobić: „Weisshaupt ma ogromny potencjał”. Klauzula wykupu to 3 mln euro

Woytek, źródło: Legionisci.com

Na początku września Noah Weisshaupt został piłkarzem Legii Warszawa. 24-letni Niemiec trafił na Łazienkowską na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. Teraz poznaliśmy szczegóły – w kontrakcie skrzydłowego wpisano klauzulę w wysokości 3 mln euro. Jej aktywacja oznaczałaby wyrównanie klubowego rekordu transferowego, ustanowionego latem przy sprowadzeniu Milety Rajovicia.



 


Szef operacji sportowych Legii, Fredi Bobić, nie ukrywa, że jest pod wrażeniem nastawienia zawodnika. – Nie było trudno przekonać Noaha do przyjścia do Legii. Wiedział o klubie naprawdę sporo i ma bardzo dobrą agencję menedżerską. Po ostatnich dwóch meczach rozmawiałem z nim i powiedział, że jest tu szczęśliwy. Potrzebuje jeszcze trochę czasu na adaptację, ale wierzę, że jest szansa zatrzymać go w Legii na dłużej. Jeżeli tylko pokaże się tak, jak sobie tego życzymy i jak myślimy, że potrafi – to fantastyczny, młody zawodnik o dużym potencjale – podkreślił.

Bobić dodał również, że Weisshaupt potrzebuje jeszcze kilku tygodni, by w pełni rozwinąć skrzydła. – Wszyscy wiedzą, że Noah ma ogromne możliwości. Potrzebuje czasu, ale zobaczycie efekty za cztery–pięć tygodni. Nie trzeba go było długo przekonywać do transferu, ale sam podkreślał, że musi chwilę zaaklimatyzować się w nowym otoczeniu. Czy stać nas, by zatrzymać go na dłużej? Tak – nie będzie z tym problemu – zapewnił.




