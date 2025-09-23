Marcin Herra, Dariusz Mioduski - fot. Mishka / Legionisci.com
Rekordowy budżet Legii

źródło: Legionisci.com

Budżet Legii Warszawa na sezon 2025/26 wynosić będzie 230 mln zł - taką kwotę podczas spotkania z dziennikarzami podał wiceprezes zarządzający klubu, Marcin Herra.



Dla porównania w ubiegłym sezonie budżet wyniósł 220,8 mln zł. - 150 mln zł to przychody z części komercyjnej, a 70 mln zł z części sportowej - dodał Herra.

Przedstawiciel zarządu dodał także, że w tym okienku podjęto poważne decyzje związane z transferami: - Z punktu widzenia zarządu i właścieiela zdecydowaliśmy się na bardzo poważną inwestycję jeśli chodzi transfery zwiększające nasze szanse na sukces sportowy.

 




