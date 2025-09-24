Aleksander Wyganowski - fot. Woytek / Legionisci.com
Reprezentacja

U-17: Powołania dla legionistów

źródło: 90minut.pl

PZPN ogłosił listę zawodników powołanych do reprezentacji Polski do lat 17 na turniej I rundy eliminacji do mistrzostw Europy. W ramach turnieju, który odbędzie się Luksemburgu, "biało-czerwoni" zagrają z Niemcami (11 października, godz. 15:00) i Luksemburgiem (14 października, godz. 18:00). Powołania otrzymało trzech zawodników Legii Warszawa: Bartosz Korżyński, Jakub Gliwa i Aleksander Wyganowski.



 


Kadra:

Adrian Lis-Zieliński (Club Atlético de Madrid, Hiszpania), Gabriel Sambou (Chelsea FC, Anglia), Kacper Cecuła (Cracovia), Philip Buchta (Eintracht Frankfurt, Niemcy), Wiktor Kania (Górnik Zabrze), Marcel Płocica (Górnik Zabrze), Zachary Zalewski (Jagiellonia Białystok), Adam Hańćko (Korona Kielce), Hubert Janyszka (Lech Poznań), Patryk Prajsnar (Lech Poznań), Hubert Smyrak (Lech Poznań), Piotr Bartczak (Lech Poznań), Bartosz Korżyński (Legia Warszawa), Jakub Gliwa (Legia Warszawa), Aleksander Wyganowski (Legia Warszawa), Kuba Bochniarz (Pogoń Szczecin), Kacper Berkowski (Pogoń Szczecin), Antoni Kapusta (Polonia Warszawa), Wiktor Żołneczko (Rekord Bielsko-Biała), Bartosz Szywała (SK Slavia Praga, Czechy), Maciek Kucharski (Śląsk Wrocław)




