Koszykówka

Radanov w Bayernie Monachium!

Środa, 24 września 2025 r. 07:43 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Aleksa Radanov - serbski skrzydłowy, który zdobył z Legią tytuł mistrza Polski w sezonie 2024/25, związał się krótkoterminowym kontraktem z Bayernem Monachium - klubem występującym w Eurolidze. Bayern musiał zareagować na kontuzje, które pojawiły się w zespole. Radanov spędził kilka ostatnich tygodni na przygotowaniach do sezonu w Bayernie i niemiecki klub zdecydował się na podpisanie kontaktu obowiązującego do końca grudnia.

W Legii Radanov rozegrał 27 meczów ligowych (śr. 9.2 pkt., 4.3 zb. w 22:11 min.), jeden w Pucharze Polski (20:55 min., 13 pkt.) oraz zaliczył jeden występ w European North Basketball League (przeciwko Voluntari, 28:41 min., 15 pkt.). Debiutował w barwach Legii 9 lutego w spotkaniu z Zastalem Zielona Góra - jeszcze pod wodzą Ivicy Skelina.



