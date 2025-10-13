Wojciech Urbański - fot. Mishka / Legionisci.com
Reprezentacja

U-20: Polska 4-1 Szwajcaria. Bramka Urbańskiego

Woytek, źródło: Legionisci.com

W rozegranym w Opolu meczu reprezentacji U-20 "Biało-Czerwoni" pokonali Szwajcarię 4-1. Do przerwy Polacy prowadzili 2-0 po trafieniach ... i legionisty Wojciecha Urbańskiego.  



Urbański zszedł z boiska w 73. minucie.


 


U-20: Polska 4-1 (2-0) Szwajcaria

1-0 - 10'  Marcel Kalemba

2-0 - 21' Wojciech Urbański

2-1 - 70' Nevio Di Giusto

3-1 - 77' Szymon Bartlewicz

4-1 - 90' Szymon Bartlewicz


Polska: 12. Axel Holewiński - 17. Krzysztof Kolanko (61' 15. Oliwier Kwiatkowski), 18. Nikodem Leśniak-Paduch (87' 4. Levis Pitan), 23. Kacper Przybyłko (87' 6. Patryk Olejnik), 5. Kamil Głogowski (87' 2. Paskal Meyer), 3. Jakub Krzyżanowski (61' 7. Jakub Lewicki) - 20. Wojciech Urbański (73' 14. Szymon Bartlewicz), 8. Marcel Kalemba (61' 13. Eryk Grzywacz), 10. Karol Borys (61' 16. Szymon Kądziołka), 21. Bartłomiej Barański (73' 11. Kornel Lisman) - 9. Kacper Śmiglewski (62' 19. Daniel Bąk)




