U-17: Luksemburg 0-1 Polska. Występ Wyganowskiego

Wtorek, 14 października 2025 r. 20:11 źródło: 90minut.pl



W rozgrywanym w Luksemburgu turnieju I rundy eliminacyjnej mistrzostw Europy do lat 17 reprezentacja Polski wygrała 1-0 (0-0) z gospodarzami. "Biało-czerwoni" zakończyli rywalizację na drugim miejscu w tabeli i w II rundzie eliminacyjnej zagrają w dywizji A. W spotkaniu wystąpił jeden zawodnik Legii Warszawa - Aleksander Wyganowski wyszedł na boisko w podstawowe jedenastce i rozegrał 45 minut.









U-17: Luksemburg 0-1 (0-0) Polska

Hubert Smyrak 87



Luksemburg: 1. Eltion Morina - 2. Cristiano De Castro Rolo, 4. Fabio Da Silva Santos, 5. Lucca Cantante, 3. Jo Pimenta - 10. Tiago Oliveira Martins, 8. Oriol Fernandez Berenguer (74' 14. Marceu Delgado), 6. Scott Welter, 16. Kilian Elias Nascimento (60' 11. Diego Monteiro Oliveira), 7. Hamza Kadamani - 9. Roko Horvat (60' 13. Adin Sakalic)



Polska: 22. Kuba Bochniarz - 2. Adrian Lis-Zieliński, 4. Kacper Cecuła, 3. Patrick Stachow - 7. Zachary Zalewski (89' 11. Piotr Bartczak), 6. Aleksander Wyganowski (46' 17. Adam Hańćko), 8. Patryk Prajsnar, 18. Philip Buchta (88' 16. Hubert Janyszka), 19. Hubert Smyrak - 9. Maciek Kucharski (62' 14. Marcel Płocica), 10. Bartosz Szywała



żółte kartki: Fernandez Berenguer - Hańćko, Cecuła, Prajsnar, Lis-Zieliński



Tabela

1. Niemcy 2 6 8- 1

2. Polska 2 3 2- 4

3. Luksemburg 2 0 0- 5







