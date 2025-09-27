Rugby Wrocław 29-33 Legia Warszawa. Pierwsza wygrana
W meczu 3. kolejki 1. ligi rugby Legia Warszawa wygrała z zespołem Rugby Wrocław 33-29. To pierwsze zwycięstwo stołecznego zespołu w tym sezonie. Do przerwy legioniści przegrywali 12-14. Kolejne spotkanie rozegrają 5 października o godz. 14 z Posnanią.
Rugby Wrocław 29-33 (14-12) Legia Warszawa
Legia: 1. Marcin Brewiński, 2. Lasza Sumbadze, 3. Bartosz Bardziński, 4. Oskar Zawadzki, 5. Maciej Żarnowski, 6. Dawid Poznański, 7. Maciej Kalata, 8. Simoni Mikaberidze, 9. Vincent Clements, 10. Daniel Żołkowski, 11. Maciej Lenartowicz, 12. Kornel Szeląg, 13. Damian Rusek, 14. Hubert Stelmaszyński, 15. Artur Bryl
rezerwa: 16. Krzysztof Książek, 17. Stanisław Ścibor, 18. Adam Matys, 19. Aleks Mikosz, 20. Daniel Gajda, 21. Igor Sobiesiak, 22. Wojciech Kwiatkowski, 23. Robert Sobiesiak
