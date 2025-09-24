Adrian Siemieniec - fot. Mishka / Legionisci.com
Siemieniec: Jedziemy po zwycięstwo

źródło: jagiellonia.pl

- Teren gorący, wymagający, przed nami trudne spotkanie, ale wygrywaliśmy już w Warszawie. To nie jest tak, że nie pokazaliśmy, że można tam wygrać. Spodziewamy się trudnego spotkania, ale jedziemy tam wygrać - mówi trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, przed środowym meczem  z Legią Warszawa.



 

- Starcia z Legią są w pewien sposób ważne i prestiżowe dla kibiców, jednych i drugich. Legia to w skali Polski naprawdę duży klub i każdy kto rywalizuje z tym zespołem nie przechodzi obojętnie obok tego meczu. My swoją postawą w ostatnich latach w Ekstraklasie i w rozgrywkach europejskich budujemy swoją markę, zwiększamy swój status. Dzisiaj podchodzimy do tego starcia z nieco innym bagażem doświadczeń, na innym poziomie mentalności. Trudno porównywać te zespoły, to dwie różne drużyny. W naszym przypadku zmieniło się dużo zawodników, a utrzymał się sztab szkoleniowy. W przypadku Legii również zmieniło się wielu zawodników, ale zmienili się także trener i sztab szkoleniowy. Tych zmian jest tam więcej, a za tym idą zmiany w sposobie gry, tożsamości drużyny, oczekiwaniach trenera, przygotowaniu zespołu, jaką Legię widzimy na boisku. Nie zmienia to faktu, że otoczenie i środowisko, z którym się zmierzymy znamy. Trzeba się tego spodziewać w Warszawie niezależnie od tego w jakim momencie jest ta drużyna, kto jest jej trenerem i jacy zawodnicy biegają po boisku.

- Przyświeca nam myślenie zadaniowe, a to co za nami to za nami. Zawsze powtarzam drużynie zasłyszane słowa Roberta Lewandowskiego - Nie ma znaczenia ile wygrałeś. Liczy się to, ile chcesz jeszcze wygrać. Skupiamy się na zadaniu przed nami. To co było już było. Statystyki, podsumowania, na to są momenty, jak przerwy na kadrę lub kiedy zamykamy pewien etap i podsumowujemy szerszy kontekst. Skupiamy się na kolejnym zadaniu, meczu, przygotowaniu do kolejnego wyzwania. Tak też jest teraz. Lepiej się pracuje, kiedy wyniki się zgadzają, ale przy codziennym przygotowaniu nie zwracamy na to uwagi. Liczy się to co tu i teraz.




Komentarze (3)

t - 1 godzinę temu, *.edu.pl

Może w końcu skończy się wasze szczęście bo macie więcej punktów niż zasługujecie. Dziś Legia powiezie was 4:1!💪

PiotrŻo(L)iborz - 1 godzinę temu, *.cdn77.com

Czyli objecuje Pan, że nie będziecie murować bramki ale zagracie otwartą piłkę, bez chowania się, ze podwójną gardą😎

Miętowy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Nie zesraj się.💩

