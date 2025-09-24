REKLAMA
Porażki juniorów młodszych i żaków starszych

W ostatni weekend drużyny hokejowej Legii rozegrały cztery spotkania. Zespół żarka starszego przegrał z BKS-em Bydgoszcz 0-9 oraz 0-6. "Sezon rozpoczęliśmy od trudnego spotkania. Rywale byli dobrze zorganizowani, a naszych zawodników zjadła trema i momentami brakowało nam swobody w grze. Stres zrobił swoje, ale to dopiero początek drogi.


Drugi dzień przyniósł dużo lepszą grę naszej drużyny, mimo że wynik końcowy (0:6) tego w pełni nie oddaje. Nasza bramkarka wielokrotnie ratowała zespół świetnymi interwencjami, a w pierwszych dwóch tercjach widać było większą pewność siebie i odważniejsze akcje. Warto wspomnieć, że po 20 minutach utrzymywaliśmy remis 0:0, a po drugiej części przegrywaliśmy jedynie 0:1. Dopiero w trzeciej tercji pojawił się chaos i niepotrzebne kary, które rywale skrzętnie wykorzystali. Mimo wysokiego wyniku nasi zawodnicy walczyli do końca i pokazali charakter. To był dopiero pierwszy weekend meczowy sezonu – mamy nad czym pracować, ale kierunek jest dobry. Brawa za walkę do ostatnich sekund spotkań!" - relacjonują legioniści.

Zespół juniorów młodszych najpierw przegrał z Sokołami Toruń 4-9, a następnie 3-7 ze Stoczniowcem Gdańsk.
"Drugie spotkanie przed własną publicznością w tym sezonie przegrywamy 4:9. Pierwsza tercje przegrywamy 1:5, choć nasza drużyna miała bardzo dużo sytuacji. Mimo tego nie udało się znaleźć więcej razy drogi do bramki rywali w pierwszej odsłonie. W drugiej tercji zmobilizowaliśmy, próbując gonić wynik i wygrywamy 2:0. Trzecia tercja to dominacja torunian i ich zwycięstwo 4:1 w tercji i 9:4 w całym spotkaniu. (...) Drugie spotkanie w weekend, które niestety przegrywamy we własnej hali. Choć to nasza drużyna strzela jako pierwsza gola, to przegrywamy pierwsze 20 minut. Później wkradło się bardzo dużo nerwowości w nasze poczynania, co dało się zauważyć sporą ilością kar. Całe spotkanie rozstrzygają na swoją korzyść goście. Przegrywamy ten pojedynek 3:7" - relacjonuje sztab hokejowej Legii.

