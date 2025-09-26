10. kolejka Ekstraklasy. Hitowa niedziela
Przed nami 10. kolejka Ekstraklasy. Tylko jeden mecz odbędzie się w piątek, w którym Wisła podejmie GKS Katowice. W sobotę ciekawie zapowiada się spotkanie pomiędzy Cracovią i Górnikiem, który aktualnie jest liderem. W niedzielę zagrają zespoły występujące w europejskich pucharach i ten dzień zapowiada się naprawdę interesująco. Na początek Widzew podejmie Raków, Lech zmierzy się z Jagiellonią, a Legia zagra z Pogonią. Kolejne dwa mecze zaplanowano na poniedziałek.
10. kolejka:
Piątek, 26.09.
godz. 20:30 Wisła Płock - GKS Katowice (C+ Sport 3 / C+ Sport)
Sobota, 27.09.
godz. 14:45 Korona Kielce - Lechia Gdańsk (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Piast Gliwice - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Cracovia - Górnik Zabrze (C+ Sport 3)
Niedziela, 28.09.
godz. 12:15 Widzew Łódź - Raków Częstochowa (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Lech Poznań - Jagiellonia Białystok (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
Poniedziałek, 29.09.
godz. 18:00 Zagłębie Lubin - Arka Gdynia (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
godz. 20:30 Motor Lublin - Radomiak Radom (C+ Sport 3)
Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców
