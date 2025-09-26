fot. Ekstraklasa
10. kolejka Ekstraklasy. Hitowa niedziela

Mishka, źródło: Legionisci.com

Przed nami 10. kolejka Ekstraklasy. Tylko jeden mecz odbędzie się w piątek, w którym Wisła podejmie GKS Katowice. W sobotę ciekawie zapowiada się spotkanie pomiędzy Cracovią i Górnikiem, który aktualnie jest liderem. W niedzielę zagrają zespoły występujące w europejskich pucharach i ten dzień zapowiada się naprawdę interesująco. Na początek Widzew podejmie Raków, Lech zmierzy się z Jagiellonią, a Legia zagra z Pogonią. Kolejne dwa mecze zaplanowano na poniedziałek. 




10. kolejka:


Piątek, 26.09.

godz. 20:30 Wisła Płock - GKS Katowice (C+ Sport 3 / C+ Sport)


Sobota, 27.09.

godz. 14:45 Korona Kielce - Lechia Gdańsk (C+ Sport 3)

godz. 17:30 Piast Gliwice - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Cracovia - Górnik Zabrze (C+ Sport 3)


Niedziela, 28.09.

godz. 12:15 Widzew Łódź - Raków Częstochowa (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Lech Poznań - Jagiellonia Białystok (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)


Poniedziałek, 29.09.

godz. 18:00 Zagłębie Lubin - Arka Gdynia (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
godz. 20:30 Motor Lublin - Radomiak Radom (C+ Sport 3)


tagi:
Komentarze (1)

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl

Pogoń jest w dołku.
Jeżeli z nimi też nie wymęczymy wygranej, to nie wiem, z kim mamy liczyć na jakieś punkty.
Czas już na jakiś skuteczny mecz z przekonującą wygraną bez konieczności kolejnego opowiadania po spotkaniu o tym, że mieliśmy przewagę, ale sędzia nas oszukał.

