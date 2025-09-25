Justyna Franieczek - fot. Legia Athletics
Lekkoatletyka

Justyna Franieczek w Legia Athletics

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Do Legia Athletics dołączyła Justyna Franieczek - wielokrotna mistrzyni świata i Europy, finalistka Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio, zwyciężczyni Igrzysk Europejskich Virtus oraz najlepszych mityngów lekkoatletycznych na świecie – Diamond League Silesia, Memoriału Kamili Skolimowskiej w swojej kategorii w latach 2024 i 2025.



Teraz, wspólnie ze swoim teamem, rozpoczyna nowy etap kariery w barwach naszego klubu. Celem jest nie tylko zdobywanie kolejnych medali, ale także realizacja sportowych marzeń i budowanie historii Legii Athletics.


W 2021 Franieczek zdobyła tytuł mistrzyni świata w biegu na 400m oraz w sztafecie. W ostatnich dwóch Diamentowych Ligach zwyciężała w biegu na 200 metrów, przed rokiem zdobyła wicemistrzostwo Europy w sztafecie 4x400 metrów, a indywidualnie na 400m była czwarta. W 2023 roku zdobyła złoty medal mistrzostw Świata we Francji w sztafecie 4x400 metrów. Na ostatnich Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio, w biegu na 400 metrów zajęła 4. miejsce z wynikiem 0:59.14.


Justyna Franieczek
fot. Legia Athletics

