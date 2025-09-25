Sławomir Abramowicz i Bartosz Kapustka - fot. Maciek Gronau / Legionisci.com
Abramowicz: Nikt nie jest mile widziany przy Łazienkowskiej

źródło: Prawda Futbolu Extra

- Legia grała u siebie. Wiemy, jak ważni są kibice, trybuny niosły Legię i z każdą akcją była silniejsza. Nikt nie jest mile widziany przy Łazienkowskiej, a zwłaszcza my. To też nakłada na nas presję. Czekamy na rewanż na naszym stadionie - powiedział po meczu z Legią bramkarz Jagiellonii Białystok, Sławomir Abramowicz. 



 


- Robię wszystko, żeby pomóc drużynie. Dałem z siebie wszystko, żeby nie puścić bramki, ale brawa należą się całej drużynie. Mimo że w ofensywie nie błyszczeliśmy, w defensywie koledzy bardzo mi pomagali, żebyśmy nie stracili bramki. Remis na ciężkim terenie jest dla nas cenny. Ze statystyk wydaje się, że to był jeden z moich lepszych meczów, ale zawsze jest coś do poprawy. Każdy mecz przynosi coś nowego pod względem szkoleniowym. Cieszę się, że nie przegraliśmy, choć w jednej sytuacji widziałem już piłkę w bramce, ale jakoś się odbiła, rzuciłem się i udało się obronić. 


- Życzę Legii i innym klubom powodzenia w Lidze Konferencji. Naszym celem jest mistrzostwo Polski i każdym meczem udowadniamy, że jest to możliwe i w naszym zasięgu.




Komentarze (1)

Koneser polskiej piłki klubowej - 54 minuty temu, *.plus.pl

LICZY się tylko mistrzostwo 😃😃😃

Był czas przywyknąć do ligowego średniaka 😃

odpowiedz
