Wspólny przemarsz na stadion kibiców z lewobrzeżnej Warszawy
W niedzielę, przed meczem ligowym z Pogonią Szczecin odbędzie się wielki przemarsz kibiców Legii Warszawa z lewobrzeżnej części Warszawy.
Zbiórka kibiców została zaplanowana na godzinę 14:30 pod Kolumną Zygmunta. Zachęcamy wszystkich serdecznie do udziału!
Mecz 10. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa - Pogoń Szczecin odbędzie się w niedzielę, 28 września o godz. 17:30.
