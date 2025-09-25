Relacja z trybun: Pululu na czarnej liście

Czwartek, 25 września 2025 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kilkanaście transferów przeprowadzonych w trakcie sezonu na nic się jak na razie zdaje. Nasi piłkarze wciąż tracą punkty w rozgrywkach ligowych. W zaległym spotkaniu z Jagiellonią, które w środowy wieczór rozegrano przy Ł3, po raz piąty na osiem rozegranych meczów w tym sezonie nie zaznaliśmy smaku zwycięstwa... Jesteśmy na najlepszej drodze, by kolejny raz szanse na mistrzostwo stracić jeszcze jesienią. Jedynym pozytywem tego widowiska była postawa kibiców. Na czarną listę trafił z kolei Afimico Pululu, który swoim zachowaniem rozwścieczył fanów z Żylety. A ci jak wiadomo... są pamiętliwi.









Starcie z Jagiellonią przełożono z 24 sierpnia, kiedy oba zespoły walczyły o awans do fazy ligowej europejskich pucharów. Dla białostoczan był to kolejny z rzędu wyjazd - po Gliwicach i Płocku, tym razem ruszyli do Warszawy autokarami i około setką aut. Początkowo mieli parkować swoje pojazdy na obrzeżach miasta i stamtąd przetransportowani autobusami na Łazienkowską. Ostatecznie cała grupa była eskortowana w pobliże stadionu i wyjątkowo sprawnie, co sami podkreślają, weszli na trybuny. W sektorze gości wywiesili 8 flag. Od frontu główne płótna, z boku fanklubowe. Zawisły m.in. flagi: Zawsze Wierni, J, Jagiellonia na wyjeździe, JB, UJB, Hajnówka, Bielsk Podlaski. Łącznie w sektorze gości zameldowało się 810 osób.



Kwadrans przed meczem nasz klub przygotował pokaz świetlny połączony z muzycznym występem fortepianowym, w związku z nadchodzącym 19. Konkursem Chopinowskim. W trakcie tej "prezentacji" kibice zgromadzeni na trybunach potrafili dostosować się do potrzeby chwili i wysłuchali występu w ciszy. Jedynie białostoczanie, których dziedzictwo Fryderyka Chopina wyraźnie przygniotło, bluzgali przez cały pokaz.







Tak jak podczas ostatnich meczów, na samym początku z Żylety niosło się głośne "Zawsze i wszędzie policja j... będzie", pod adresem idiotów, którzy ostatnio są wybitnie uparci w rozdawaniu zakazów stadionowych dla osób z naszego środowiska. Dopingiem tego dnia kierował "Szczęściarz" i trzeba przyznać, że tego dnia swoje zadanie wykonywaliśmy na odpowiednim poziomie.



Na wyjście piłkarzy zaprezentowana została oprawa. Dolna część Żylety wypełniona została zielonymi chorągiewkami w barwach, a po odliczaniu odpalone zostały na niej zielone race (100 szt.), z kolei na górnej kondygnacji zapłonęło 100 rac pośród czerwonych chorągiewek w barwach, a jednocześnie odpalonych zostało sporo strzelających wysoko wyrzutni fajerwerków.





W drugiej połowie arbiter nadal podejmował decyzje niekorzystne dla Legii, więc jeszcze parę razy niosły się okrzyki pod jego adresem, m.in. "Drukuj k...o, drukuj!". Na murawie piłkarze dążyli do strzelenia bramki, a my długo śpiewaliśmy "Nie poddawaj się, ukochana ma...", nakręcając się z każdą kolejną niewykorzystaną sytuacją coraz bardziej. Kiedy murawę opuszczał Pululu, Żyleta raz jeszcze przypomniała co o nim sądzi i możemy być pewni, że na dłużej zostanie "ulubieńcem" warszawiaków. Po meczu zawodnik próbował, nie pierwszy zresztą raz, wmawiać opinii publicznej, że stał się ofiarą rasistowskiego zachowania. Prowokator na boisku, płaczka poza nim. A najłatwiejszą formą obrony w takich sytuacjach jest uciekanie w rasistowskie tematy. Prawda jest zaś taka, że Pululu usłyszał to samo, co każdy inny zaczepiający kibiców grajek drużyny przeciwnej. Kilka ciepłych słów usłyszał także obecny prezes PZPN, a w przeszłości prezes Jagiellonii, pod adresem którego parokrotnie skandowano "Kulesza ch... ci na imię".



Mniej więcej kwadrans przed końcem meczu większość Żylety zdjęła koszulki i ruszyła na maksymalnych obrotach z pieśnią "Gdybym jeszcze raz...". Liczyliśmy, że z naszą pomocą uda się zdobyć zwycięskiego gola... Ale za żadne skarby piłka nie chciała tego dnia wpaść do bramki. Jako że piłkarze kolejny raz stracili punkty, a w ostatnich latach nie potrafią wygrać z żadną ekipą z czołówki (w lidze), na trybunach czuć było spory zawód i wkurzenie. Nie mogąc jednocześnie odmówić grajkom walki i chęci odniesienia zwycięstwa, krzyknęliśmy w ich stronę "Hej Legio tylko mistrzostwo!". By je jednak zdobyć, trzeba zacząć wygrywać, nie zaś rozdawać punkty na prawo i lewo...





