Pogoń Szczecin rywalem Legii w 1/16 finału Pucharu Polski

@Pab(L)o: ale coś tam na pocieszenie dostaną ;)

Bez przesady, nie tak znowu kolorowo. Moglismy trafic znacznie lepiej, ostatni mecz 1:0 i tylko dlatego bo po fartownym karnym w 4 minucie, a potem niemoc caly mecz i to z Pogonia nie grajaca kompletnie nic. Strach pomyslec jak w koncu zaskocza i zagraja chocby sredni mecz.

Trochę nie fortunny terminarz ma Legia przed tym meczem ale trzymam kciuki

Pogoń pod nowym trenerem pokaże inne oblicze.Zapowiada się ciekawy,zacięty i trudny mecz.

Dobrze, że u siebie.. Choć w tym sezonie możemy olać PP. Liga najważniejsza potem LK.

Wylosowano pary 1/16 finału Pucharu Polski. Na tym etapie rywalem Legii Warszawa będzie Pogoń Szczecin. Spotkanie odbędzie się przy Łazienkowskiej. Mecze rozegrane zostaną w dniach 28-30 października.

