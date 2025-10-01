Pogoń Szczecin rywalem Legii w 1/16 finału Pucharu Polski
Wylosowano pary 1/16 finału Pucharu Polski. Na tym etapie rywalem Legii Warszawa będzie Pogoń Szczecin. Spotkanie odbędzie się przy Łazienkowskiej. Mecze rozegrane zostaną w dniach 28-30 października.
Pary 1/16 finału:
Hutnik Kraków - Wisła Kraków
ŁKS Łódź - GKS Katowice
Gryf Słupsk - Lech Poznań
Miedź Legnica - Jagiellonia Białystok
Raków Częstochowa - Cracovia
Arka Gdynia - Górnik Zabrze
Avia Świdnik - Flota Świnoujście
Zawisza Bydgoszcz - GKS Wikielec
Legia Warszawa - Pogoń Szczecin
LKS II Goczałkowice Zdrój - Polonia Bytom
Chojniczanka Chojnice - Świt Szczecin
Puszcza Niepołomice - Lechia Gdańsk
Widzew Łódź - Zagłębie Lubin
Olimpia Grudziądz - Śląsk Wrocław
Znicz Pruszków - Korona Kielce
Odra Opole - Piast Gliwice
