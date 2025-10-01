Finał PP Pogoń Szczecin - Legia Warszawa - fot. Mishka / Legionisci.com
Puchar Polski

Pogoń Szczecin rywalem Legii w 1/16 finału Pucharu Polski

Mishka, źródło: Legionisci.com

Wylosowano pary 1/16 finału Pucharu Polski. Na tym etapie rywalem Legii Warszawa będzie Pogoń Szczecin. Spotkanie odbędzie się przy Łazienkowskiej. Mecze rozegrane zostaną w dniach 28-30 października. 



 


Pary 1/16 finału:

Hutnik Kraków - Wisła Kraków

ŁKS Łódź  - GKS Katowice

Gryf Słupsk - Lech Poznań

Miedź Legnica - Jagiellonia Białystok

Raków Częstochowa - Cracovia

Arka Gdynia - Górnik Zabrze

Avia Świdnik - Flota Świnoujście

Zawisza Bydgoszcz - GKS Wikielec

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

LKS II Goczałkowice Zdrój - Polonia Bytom

Chojniczanka Chojnice - Świt Szczecin
Puszcza Niepołomice - Lechia Gdańsk

Widzew Łódź - Zagłębie Lubin

Olimpia Grudziądz - Śląsk Wrocław
Znicz Pruszków - Korona Kielce
Odra Opole - Piast Gliwice

Komentarze (16)

cleo - 6 minut temu, *.t-mobile.pl

Dobrze, że u siebie.. Choć w tym sezonie możemy olać PP. Liga najważniejsza potem LK.

odpowiedz
Paprykarz - 26 minut temu, *.play.pl

Do 3 razy sztuka 🏆🏆🏆

odpowiedz
WTSK - 30 minut temu, *.orange.pl

Mordy Kochane
Do zobaczenia w maju 😎

odpowiedz
MaroLegia - 32 minuty temu, *.kpn.net

I kolejny sezon "zero tituli"

odpowiedz
e(L)zone - 36 minut temu, *.interkam.pl

Pogoń pod nowym trenerem pokaże inne oblicze.Zapowiada się ciekawy,zacięty i trudny mecz.

odpowiedz
Korda - 42 minuty temu, *.orange.pl

Trochę nie fortunny terminarz ma Legia przed tym meczem ale trzymam kciuki

odpowiedz
Wola (L) - 53 minuty temu, *.227.14

Bez przesady, nie tak znowu kolorowo.

Moglismy trafic znacznie lepiej, ostatni mecz 1:0 i tylko dlatego bo po fartownym karnym w 4 minucie, a potem niemoc caly mecz i to z Pogonia nie grajaca kompletnie nic.

Strach pomyslec jak w koncu zaskocza i zagraja chocby sredni mecz.

odpowiedz
BOBO - 56 minut temu, *.orange.pl

I znowu zrobią o 21....

odpowiedz
kapeć - 59 minut temu, *.multitk.pl

kolejny rok bez pucharu będą 😂

odpowiedz
majusL@legionista.com - 59 minut temu, *.centertel.pl

Fajnie. Znów im wpie...limy!!

odpowiedz
Juri - 1 godzinę temu, *.inetia.pl

Golimy frajerów!

odpowiedz
Pab(L)o - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

I ponownie Gablota Pusta 😁😁😁

odpowiedz
Kobo(L)t - 58 minut temu, *.stansat.pl

@Pab(L)o: ale coś tam na pocieszenie dostaną ;)

odpowiedz
f - 1 godzinę temu, *.myvzw.com

🏆puchar jest nasz

odpowiedz
RYSIOKIB - 1 godzinę temu, *.play.pl

No to piękne

odpowiedz
Hanys (L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

no i pieknie

odpowiedz
